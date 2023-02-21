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Posted 21 февраля 2023, 06:31

Published 21 февраля 2023, 06:31

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Двух пермяков с открытой формой туберкулёза только силой удалось доставить на лечение

Двух пермяков с открытой формой туберкулёза только силой удалось доставить на лечение

21 февраля 2023, 06:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Приставы
Поспособствовали принудительной госпитализации приставы.

В Перми судебные приставы исполнили решение суда и принудительно доставили больных открытой формой туберкулёза в противотуберкулезный диспансер для обязательного обследования и лечения. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП.

Двое жителей Мотовилихинского района — 43-летний мужчина и 35-летняя женщина с открытой формой туберкулеза легких добровольно лечиться не хотели. Они игнорировали требования участкового врача-фтизиатра явиться на прием, не проходили необходимые медицинские обследования.

Больные с подобным заболеванием представляют серьезную опасность для окружающих. Поэтому прокуратура через суд добилась их принудительной госпитализации.

Соответствующие исполнительные документы поступили на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району. Приставы несколько раз навестили квартиру больных и лишь однажды застали их дома.

Больных доставили в краевой клинический фтизиопульмонологический медицинский центр, где они были определены в стационар для прохождения длительного лечения.

#Общество#Приставы#Туберкулез
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