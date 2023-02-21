Пермский ТЮЗ собирает доски «с историей» для спектакля «Лес»

Posted 21 февраля 2023, 05:13
Published 21 февраля 2023, 05:13
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермский театр юного зрителя просит жителей города помочь с поиском реквизита для спектакля по комедии Николая Островского «Лес».
«Друзья, посмотрите на картинки! Подобных досок — с историей — полно в Перми и ее окрестностях. Нам нужны такие для спектакля «Лес». Не новые! Уже изрядно послужившие. Четыре штуки метра по два. Мы строим декорации к апрельской премьере по Островскому», — пишут в сообществе ТЮЗа в социальной сети «ВКонтакте».
Если у вас есть ненужные доски, то представители театра обещают их вывезти. Чтобы помочь с декорациями, обратитесь к Алексею Лукашову с понедельника по пятницу по телефону в Перми 212–27–22 или напишите на почту [email protected].