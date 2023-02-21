Пермский ТЮЗ собирает доски «с историей» для спектакля «Лес»

«Друзья, посмотрите на картинки! Подобных досок — с историей — полно в Перми и ее окрестностях. Нам нужны такие для спектакля «Лес». Не новые! Уже изрядно послужившие. Четыре штуки метра по два. Мы строим декорации к апрельской премьере по Островскому», — пишут в сообществе ТЮЗа в социальной сети «ВКонтакте».