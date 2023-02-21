properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля 2023, 05:13

Published 21 февраля 2023, 05:13

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермский ТЮЗ собирает доски «с историей» для спектакля «Лес»

Пермский ТЮЗ собирает доски «с историей» для спектакля «Лес»

21 февраля 2023, 05:13
Фото: Properm.ru.
В театре обещают пермякам помочь с вывозом старых стройматериалов.

Пермский театр юного зрителя просит жителей города помочь с поиском реквизита для спектакля по комедии Николая Островского «Лес».

«Друзья, посмотрите на картинки! Подобных досок — с историей — полно в Перми и ее окрестностях. Нам нужны такие для спектакля «Лес». Не новые! Уже изрядно послужившие. Четыре штуки метра по два. Мы строим декорации к апрельской премьере по Островскому», — пишут в сообществе ТЮЗа в социальной сети «ВКонтакте».

Если у вас есть ненужные доски, то представители театра обещают их вывезти. Чтобы помочь с декорациями, обратитесь к Алексею Лукашову с понедельника по пятницу по телефону в Перми 212–27–22 или напишите на почту [email protected].

#Общество#Тюз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика