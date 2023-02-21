Последствия закрытия шахт в Кизеле должны ликвидировать до 2029 года

С иском к федеральным Минэнерго и Минприроды вышли жители Кизела Феликс Манаширов, Анастасия Смирнова и Анастасия Бирюкова. Они сообщили в суде, что после закрытия шахт там стала скапливаться дождевая и талая вода. Она постепенно обогащалась вредными химическими элементами, и затем окисленная вода стала попадать в местные реки и загрязнять их. В результате территория была объявлена зоной экологического бедствия. Сейчас на бывших шахтах и штольнях зарегистрировано 18 изливов на площади около 413 га. По мнению истцов, продолжение загрязнения в итоге может привести к экологической катастрофе, поскольку серная кислота попадет в Каму.