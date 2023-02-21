Последствия закрытия шахт в Кизеле должны ликвидировать до 2029 года

Posted 21 февраля 2023, 10:59
Published 21 февраля 2023, 10:59
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня, 21 февраля, Пермский краевой суд вынес решение по жалобам федеральных министерств (Минприроды и Минэнерго РФ, а также ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ») на решение Свердловского районного суда, которым Минэнерго и Минприроды России обязали устранить экологическое бедствие на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ), возникшее в 2002 году после закрытия угольных шахт.
Суд полностью отказал в удовлетворении жалобы Минприроды РФ, возложил на ГУРШ обязанности по ликвидации последствий от закрытия шахт в Кизеловском угольном бассейне до 1 января 2029 года. Финансирование работ возложено на Минэрнерго России за счет средств федерального бюджета.
Самоизлив кислых шахтных вод на поверхность является главной экологической проблемой региона с 2002 года. Шахтные воды поступают в 19 рек, 15 из которых выведены из водопользования. Еще одно гибельное следствие излива шахтных вод — образование техногенных отложений, ежечасно в реках Кизеловского угольного бассейна образуется более 3 тонн техногенных отложений — по данным Естественнонаучного института ПГНИУ. Серьезной экологической проблемой являются горелые и не горелые породные отвалы угольных шахт и углеобогащения.
Всего по оценкам экологов из-за заброшенных шахт на территории КУБа появилось 412,6 га нарушенных земель, накоплено 25 млн. кубометров отходов от добычи угля. Здесь выведено из водопользования 14 рек протяженностью более 500 км. В изливах фиксируется превышение предельно допустимой концентрации: алюминий до 51 ПДК; марганец — до 61 ПДК; бериллий — до 87 ПДК; железо — до 1573 ПДК.
Суд в первой инстанции обязал Минэнерго разработать проектно-сметную документацию по строительству очистных сооружений для сточных вод, а Минприроды — устранить накопленный вред на всей территории КУБа до 2025 года. Кроме того, по мнению суда, Минприроды должно до 2029 года очистить девять рек, в том числе Вильву, Косьву и Усьву.
С иском к федеральным Минэнерго и Минприроды вышли жители Кизела Феликс Манаширов, Анастасия Смирнова и Анастасия Бирюкова. Они сообщили в суде, что после закрытия шахт там стала скапливаться дождевая и талая вода. Она постепенно обогащалась вредными химическими элементами, и затем окисленная вода стала попадать в местные реки и загрязнять их. В результате территория была объявлена зоной экологического бедствия. Сейчас на бывших шахтах и штольнях зарегистрировано 18 изливов на площади около 413 га. По мнению истцов, продолжение загрязнения в итоге может привести к экологической катастрофе, поскольку серная кислота попадет в Каму.