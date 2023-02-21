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Posted 21 февраля 2023, 11:00

Published 21 февраля 2023, 11:00

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Участников СВО будут возвращать домой каждые полгода

Участников СВО будут возвращать домой каждые полгода

21 февраля 2023, 11:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
О новой мере поддержки для участников СВО Путин заявил 21 февраля.

Президент России Владимир Путин поручил установить для мобилизованных и всех участников СВО регулярный отпуск раз в полгода, чтобы мужчины могли навестить семьи. Он должен длиться минимум 14 дней без учета времени на дорогу, заявил президент во время послания Федеральному Собранию.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения неизвестны, власти не называли их, но говорили, что спецоперация закончится в тот момент, когда будут выполнены все поставленные цели. Во время речи Федеральному Собранию президент сказал: «Год назад на исторических территориях было принято решение об СВО. И мы шаг за шагом будем аккуратно выполнять наши задачи».

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