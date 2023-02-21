Участников СВО будут возвращать домой каждые полгода

Posted 21 февраля 2023, 11:00
Published 21 февраля 2023, 11:00
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Президент России Владимир Путин поручил установить для мобилизованных и всех участников СВО регулярный отпуск раз в полгода, чтобы мужчины могли навестить семьи. Он должен длиться минимум 14 дней без учета времени на дорогу, заявил президент во время послания Федеральному Собранию.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения неизвестны, власти не называли их, но говорили, что спецоперация закончится в тот момент, когда будут выполнены все поставленные цели. Во время речи Федеральному Собранию президент сказал: «Год назад на исторических территориях было принято решение об СВО. И мы шаг за шагом будем аккуратно выполнять наши задачи».