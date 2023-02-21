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Posted 21 февраля 2023, 12:03

Published 21 февраля 2023, 12:03

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

В Чайковском женщина случайно в своей квартире застрелила брата из карабина

21 февраля 2023, 12:03
Помимо ограничения свободы теперь она выплатит компенсацию в 4 миллиона рублей.

В Чайковском женщина случайно застрелила своего брата из карабина. Теперь она получила ограничение свободы и выплатит 4 миллиона рублей семье погибшего, сообщает пресс-служба Чайковского городского суда.

В октябре прошлого года днем 45-летняя обвиняемая выпивала с родственниками у себя дома. Она решила похвастаться, и, не имея разрешения на хранение, ношение и использование огнестрельного оружия, достала из сейфа карабин, принадлежавший ее мужу. Для демонстрации женщина передала оружие своей несовершеннолетней племяннице.

Взяв вновь карабин в свои руки, обвиняемая, не убедившись в том, что он разряжен, нажала на спусковой крючок карабина, ствол был направлен в сторону отца девочки, брата хозяйки квартиры. В результате полученного огнестрельного проникающего пулевого ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте происшествия.

От подсудимой поступило ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Женщина полностью признала вину в совершенных преступлениях, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений.

Женщина осуждена по ч. 1 ст. 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности и по ч. 1 ст. 222 УК РФ за незаконное приобретение и передачу огнестрельного оружия.

Приговором Чайковского городского суда жительнице Чайковского назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Также взыскана компенсация морального вреда в пользу жены и детей потерпевшего в сумме 4 млн. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

#Общество#Криминал
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