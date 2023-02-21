В Чайковском женщина случайно в своей квартире застрелила брата из карабина

В октябре прошлого года днем 45-летняя обвиняемая выпивала с родственниками у себя дома. Она решила похвастаться, и, не имея разрешения на хранение, ношение и использование огнестрельного оружия, достала из сейфа карабин, принадлежавший ее мужу. Для демонстрации женщина передала оружие своей несовершеннолетней племяннице.