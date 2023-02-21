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Posted 21 февраля 2023, 04:37

Published 21 февраля 2023, 04:37

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Роспотребнадзоре рассказали об уровне радиации в Прикамье

В Роспотребнадзоре рассказали об уровне радиации в Прикамье

21 февраля 2023, 04:37
Фото: Properm.ru.
Точки контроля радиационного излучения находятся в семи городах региона, в том числе, и в Перми.

Роспотребнадзор отчитался о радиационной обстановке в Пермском крае. Мониторинг и контрольно-надзорная деятельность регионального Управления в январе показали, что она оценивается как стабильно благоприятная.

Контроль за уровнем мощности дозы гамма-излучения на открытой местности проводится каждый месяц в семи точках контроля, находящихся в Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Губахе, Чернушке и Чусовом. Радиационный фон в Прикамье оценивается как благополучный — мощность дозы гамма-излучения за январь не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час) и составила от 0,1 до 0,14 мкЗв/час. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления, природные и техногенные аномалии не зафиксированы.

#Общество
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