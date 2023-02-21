В Роспотребнадзоре рассказали об уровне радиации в Прикамье

Контроль за уровнем мощности дозы гамма-излучения на открытой местности проводится каждый месяц в семи точках контроля, находящихся в Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Губахе, Чернушке и Чусовом. Радиационный фон в Прикамье оценивается как благополучный — мощность дозы гамма-излучения за январь не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час) и составила от 0,1 до 0,14 мкЗв/час. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления, природные и техногенные аномалии не зафиксированы.