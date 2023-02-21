В Соликамске семья отсудила крупную сумму из бюджета за нападение собаки на ребенка

Суд взыскал с Соликамского городского округа 150 тыс. рублей в пользу ребенка, которого покусала собака. Происшествие случилось в мае 2022 года, когда на ребенка напало бездомное животное. Ему пришлось лечиться в стационаре, также было хирургическое вмешательство.