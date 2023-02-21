В Соликамске семья отсудила крупную сумму из бюджета за нападение собаки на ребенка

Posted 21 февраля 2023, 13:30
Published 21 февраля 2023, 13:30
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Суд взыскал с Соликамского городского округа 150 тыс. рублей в пользу ребенка, которого покусала собака. Происшествие случилось в мае 2022 года, когда на ребенка напало бездомное животное. Ему пришлось лечиться в стационаре, также было хирургическое вмешательство.
В прокуратуре отмечают, что это произошло из-за непринятие необходимых и действенных мер администрацией округа к отлову животных. В защиту прав пострадавшей семьи обратилась прокуратура с требованием компенсировать моральный вред. Соликамский городской суд удовлетворил требования прокуратуры, чиновники попытались обжаловать решение, но краевой суд оставил жалобу без удовлетворения — семье должны выплатить 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.