«Драки, музыка, блевотина». Жителям центра Перми бьют окна и машины посетители кафе

Posted 22 февраля 2023, 11:10
Published 22 февраля 2023, 11:10
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
По ул. Газеты «Звезда», 12а, в историческом центре Перми, находится дом, в котором живут обычные пермские семьи, в том числе с детьми, в одной из квартир проживает ветеран Великой Отечественной войны. К дому практически примыкает здание по ул. Газеты «Звезда», 12, в котором находится кафе The Friends (расстояние между домами не больше метра).
«Это просто треш. Мы с соседями уже два года боремся с этим кафе, куда только ни писали! — рассказывает жительница дома № 12а по ул. Газеты «Звезда» Елена Утенышева. — Полиция уже просто не приезжает по нашим вызовам. Музыка гремит постоянно, все выходные у нас во дворе драки, мат, общественный туалет. С одной стороны у нас детский сад, с другой стороны школа №2. Всё заблевано, зассано и завалено бутылками. Я не преувеличиваю».
Кроме внушительной стопки заявлений и ответов от полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора, администрации Ленинского района и города, у жителей есть многочисленные видеоролики, подтверждающие их слова. Ролики снимали на протяжении двух лет, в разное время. И ничего не меняется. Более того, недавно, видимо, в отместку за то, что жители обращаются с жалобами в полицию, в четвертом часу утра пьяные компании включили после популярной музыки Гимн России. И орали его, всё так же мешая людям спать. «Вам не кажется, что это цинично, безнравственно, кощунственно? Пьяная толпа поет Гимн страны, — возмущаются жители дома. — Не говоря уже о том, что этот пьяный ор мы вынуждены слушать уже два года. Два года живем в стрессе и бесконечно вызываем полицию».
Видео снято с балкона, это практически единственное видео без мата, потому что во всех остальных роликах прекрасно слышно, как матерится толпа пьяной молодежи под окнами.
Шум начинается поздно вечером, конечно же, после того, как все вернулись с работы, учебы. Поэтому представители Роспотребнадзора, прибывшие в 18 часов вечера для измерения уровня шума в квартирах, ничего плохого не услышали. «Мы работаем в рабочие часы», — объяснили специалисты ведомства. «Но тут никто не шумит днем или в рабочие часы, — возразила Елена Утенышева, — всё начинается, когда люди ложатся спать».
Посетители кафе устраивают не только танцы с песнями около жилого дома, но и драки. Практически каждые выходные заканчиваются дракой и криками, которые мешают спать. Жители пытались спасаться самостоятельно, делали шумоизоляцию, герметизировали оконные швы. Но ничего не спасает. Шум такой, что его пропускают и наглухо закрытые окна.
Обслуживающий персонал кафе устроил курилку во дворе, всю ночь несется громкая речь, отборный мат, хохот и гам. После себя посетители заведения оставляют во дворе пустые бутылки, окурки («песочницу детскую превратили в пепельницу») и разные отходы жизнедеятельности. Есть видео загаженного двора и территории вокруг. «А мимо этого заведения детей ведут в школу №2 и в детский сад «Театр на Звезде». Неужели нормально? Они все становятся невольными свидетелями последствий ночных гулянок. А мы все просто заложники», — поясняет Елена Утенышева.
Пьяные компании на замечания жителей реагируют агрессивно, разбили окна на одном из балконов (есть заявление в полицию). Кроме того, посетители заведения повредили несколько автомобилей жильцов дома (у одного повреждено лакокрасочное покрытие, у другого оторвано зеркало, у третьего помят капот).
Жители дома обили все возможные пороги, но ничего не меняется, никто не может помочь им отстоять свои права на отдых и спокойный сон. Полицейские в один из очередных визитов даже посоветовали «нанять охрану» (имеется в виду частное охранное предприятие). «Может, вам охрану нанять?» — так и сказали», — возмущаются жители. - Кроме того, как только патрульные машины уезжают, персонал кафе, по словам жителей, снова увеличивает громкость, и музыка опять мешает спать».
Кафе работает круглосуточно, по данным 2ГИС. Судя по отзывам из этой же информационно-справочной системы, музыка начинает «долбить» в 21.30. Среди отзывов есть и возмущенные жалобы жителей соседних домов, в том числе, расположенных через дорогу. И после двух лет жалоб график работы заведения не изменен, не обеспечены покой, тишина и безопасность граждан.
Полиция периодически штрафует заведение за нарушение общественного порядка. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2-3 тысяч рублей, на должностных лиц — 20-30 тысяч рублей, на юридических лиц — 30-50 тысяч рублей.
Роспотребнадзор по Пермскому краю также провел проверку и измерил уровень шума в квартире при выключенном и включенном звукоусиливающем оборудовании в кафе (добавить шум, издаваемый пьяной толпой, было невозможно по понятным причинам). Специалисты ведомства направили материалы проверки в администрацию Ленинского района Перми, чтобы там приняли меры по снижению фонового шума в квартире заявителя.
Но пока никаких мер не принято. Жители со страхом ждут 23 Февраля.
«Мы не понимаем, почему никто не может ничего сделать, — говорит жительница дома Елена Колеватых. — Очевидно же, что нарушений в этом заведении много, и это не только нарушение тишины, скорее всего, несовершеннолетние среди посетителей есть. И есть ли вообще лицензия на продажу алкоголя? Может, это какое-то неприкасаемое кафе?»
Кафе принадлежит компании «Империя», учредитель и директор, по данным СПАРК, Ольга Крылова. Выручка «Империи» за 2020 год составила 68 млн рублей, а чистая прибыль 2,3 млн рублей. Данных за 2021 и 2022 год нет. Ольга Крылова не стала ничего комментировать, звонки журналиста Properm.ru демонстративно сбрасывала. Помещение, которое арендует кафе, принадлежит Константину Борисовцу, брату Юрия Борисовца, известного в Перми бизнесмена. Константину Борисовцу принадлежит предприятие «Камлесосплав», зарегистрированное по ул. Газеты «Звезда», 12.