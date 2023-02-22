«Драки, музыка, блевотина». Жителям центра Перми бьют окна и машины посетители кафе

Кроме внушительной стопки заявлений и ответов от полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора, администрации Ленинского района и города, у жителей есть многочисленные видеоролики, подтверждающие их слова. Ролики снимали на протяжении двух лет, в разное время. И ничего не меняется. Более того, недавно, видимо, в отместку за то, что жители обращаются с жалобами в полицию, в четвертом часу утра пьяные компании включили после популярной музыки Гимн России. И орали его, всё так же мешая людям спать. «Вам не кажется, что это цинично, безнравственно, кощунственно? Пьяная толпа поет Гимн страны, — возмущаются жители дома. — Не говоря уже о том, что этот пьяный ор мы вынуждены слушать уже два года. Два года живем в стрессе и бесконечно вызываем полицию».