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Posted 22 февраля 2023, 10:40

Published 22 февраля 2023, 10:40

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

«ЭнергосбыТ Плюс» объясняет: ответы на самые популярные вопросы про тепло

«ЭнергосбыТ Плюс» объясняет: ответы на самые популярные вопросы про тепло

22 февраля 2023, 10:40
Фото: 1MI.
Январь — один из самых холодных месяцев в году. Как начисляется плата за отопление, почему платежи за январь оказались выше декабрьских и как проверить правильность начислений — на эти и другие вопросы ответили в Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» — пермском подразделении объединенной энергосбытовой компании группы «Т Плюс».

Из чего складывается платёж?

Ежемесячный платеж за отопление зависит от двух величин: утвержденного тарифа* на тепловую энергию (цена за гигакалорию) и объема потребления тепла — количества гигакалорий, которое дом получил в конкретном месяце.

Количество поступившей в дом тепловой энергии определяется по общему счётчику. Потребленный объём тепла распределяется на все помещения, пропорционально их площади, умножается на утверждённый тариф и на площадь квартиры. Тарифы установлены 1 декабря 2022 года. Со всеми документами, касающимися тарифных решений, можно ознакомиться на сайте «ЭнергосбыТ Плюс», в разделе «Для дома/Тарифы и нормативы».

Если в доме нет общего счётчика, плата за отопление начисляется равными долями с октября по май (включительно) по нормативу. Нормативы для отопительного периода утверждены приказами Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Их можно найти здесь.

Когда снимают показания общедомовых счетчиков?

Показания общедомового счетчика снимаются с 23 по 25 число каждого месяца. Этот момент регламентируется постановлением правительства РФ №354. То есть, в январских квитанциях жители увидели начисления с 23–25 декабря по 23–25 января, а значит в начисления попал период января с наиболее низкими температурами.

Почему январские платежи оказались выше декабрьских?

На изменение суммы платежей в квитанциях влияет потребление ресурса: если погода холоднее, то для обогрева дома требуется больше тепла.

Когда платить за тепло будем меньше?

При действующей системе оплаты отопления — за фактическое потребление — в марте и апреле начисления будут меньше, а с мая по сентябрь платеж за тепло будет нулевым.

Как можно снизить платёж?

На объемы потребления тепла, кроме температуры на улице, влияют конструктивные особенности дома (толщина стен, энергоэффективность используемых материалов), проводимые энергосберегающие мероприятия, а также своевременная подготовка жилого дома к зиме. От того, насколько качественно выполнила УК или ТСЖ все рекомендованные мероприятия — зависит расход ресурса и комфортная температура в каждой квартире. Обслуживающая организация должна следить за состоянием внутридомовых сетей, общими счетчиками, настроить и оперативно регулировать потребление тепла внутри здания.

Параметры теплоносителя должны соблюдаться не только на входе в дом, но и на выходе из него. Если на выходе температура оказывается выше утверждённой графиком, то дом неэффективно использует поступающее в него тепло. Зачастую расход ресурса больше, чем необходимо для поддержания комфортной температуры. А значит, выше и платеж для жителей.

И следить, соблюдаются ли все параметры, правильно ли работает внутридомовая система отопления, — задача управляющей компании или товарищества собственников жилья.

Как поступить, если не хватает средств?

Если платеж за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от совокупного семейного дохода, жители вправе обратиться в органы социальной защиты для получения субсидии.

Согласно постановлению правительства РФ №541, при оформлении субсидии рассматриваются доходы всех членов семьи старше 16 лет за полгода, предшествующих дате подачи заявления. Заявление можно подать в центре госуслуг «Мои документы», там же получить подробную консультацию. При этом важно учитывать, что при получении субсидии необходимо подтвердить отсутствие задолженности за коммунальные услуги, в том числе — за тепло и горячую воду.

Что делать, если у вас остались вопросы?

За консультацией по начислениям можно обратиться в расчетно-кассовый центр (РКЦ). Клиенты «Т Плюс» в Пермском крае обслуживаются тремя РКЦ: «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт» и «Инкомус». Какой РКЦ обслуживает именно вас, можно узнать из квитанции. Обращение можно оставить на сайте компании или иным способом, указанным в квитанции.

*По решению правительства РФ с 01.01.2022 года Пермь отнесена к ценовой зоне теплоснабжения. Переход на новую ценовую зону предусматривает переход от тарифного регулирования стоимости тепловой энергии к долгосрочному по методу «альтернативной котельной». Цена на тепло рассчитывается на основе стоимости строительства и обслуживания новой котельной. По размеру этих затрат утверждается предельный уровень для всех источников тепла в городе, дороже которого продавать тепло нельзя. Итоговая цена на тепловую энергию не может быть выше этой планки.

Фото: 1Mi, ПАО «Т Плюс»

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