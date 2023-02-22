«ЭнергосбыТ Плюс» объясняет: ответы на самые популярные вопросы про тепло

Параметры теплоносителя должны соблюдаться не только на входе в дом, но и на выходе из него. Если на выходе температура оказывается выше утверждённой графиком, то дом неэффективно использует поступающее в него тепло. Зачастую расход ресурса больше, чем необходимо для поддержания комфортной температуры. А значит, выше и платеж для жителей.