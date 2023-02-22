«ЭнергосбыТ Плюс» объясняет: ответы на самые популярные вопросы про тепло

Posted 22 февраля 2023, 10:40
Published 22 февраля 2023, 10:40
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Ежемесячный платеж за отопление зависит от двух величин: утвержденного тарифа* на тепловую энергию (цена за гигакалорию) и объема потребления тепла — количества гигакалорий, которое дом получил в конкретном месяце.
Количество поступившей в дом тепловой энергии определяется по общему счётчику. Потребленный объём тепла распределяется на все помещения, пропорционально их площади, умножается на утверждённый тариф и на площадь квартиры. Тарифы установлены 1 декабря 2022 года. Со всеми документами, касающимися тарифных решений, можно ознакомиться на сайте «ЭнергосбыТ Плюс», в разделе «Для дома/Тарифы и нормативы».
Если в доме нет общего счётчика, плата за отопление начисляется равными долями с октября по май (включительно) по нормативу. Нормативы для отопительного периода утверждены приказами Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Их можно найти здесь.
Показания общедомового счетчика снимаются с 23 по 25 число каждого месяца. Этот момент регламентируется постановлением правительства РФ №354. То есть, в январских квитанциях жители увидели начисления с 23–25 декабря по 23–25 января, а значит в начисления попал период января с наиболее низкими температурами.
На изменение суммы платежей в квитанциях влияет потребление ресурса: если погода холоднее, то для обогрева дома требуется больше тепла.
При действующей системе оплаты отопления — за фактическое потребление — в марте и апреле начисления будут меньше, а с мая по сентябрь платеж за тепло будет нулевым.
На объемы потребления тепла, кроме температуры на улице, влияют конструктивные особенности дома (толщина стен, энергоэффективность используемых материалов), проводимые энергосберегающие мероприятия, а также своевременная подготовка жилого дома к зиме. От того, насколько качественно выполнила УК или ТСЖ все рекомендованные мероприятия — зависит расход ресурса и комфортная температура в каждой квартире. Обслуживающая организация должна следить за состоянием внутридомовых сетей, общими счетчиками, настроить и оперативно регулировать потребление тепла внутри здания.
Параметры теплоносителя должны соблюдаться не только на входе в дом, но и на выходе из него. Если на выходе температура оказывается выше утверждённой графиком, то дом неэффективно использует поступающее в него тепло. Зачастую расход ресурса больше, чем необходимо для поддержания комфортной температуры. А значит, выше и платеж для жителей.
И следить, соблюдаются ли все параметры, правильно ли работает внутридомовая система отопления, — задача управляющей компании или товарищества собственников жилья.
Если платеж за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от совокупного семейного дохода, жители вправе обратиться в органы социальной защиты для получения субсидии.
Согласно постановлению правительства РФ №541, при оформлении субсидии рассматриваются доходы всех членов семьи старше 16 лет за полгода, предшествующих дате подачи заявления. Заявление можно подать в центре госуслуг «Мои документы», там же получить подробную консультацию. При этом важно учитывать, что при получении субсидии необходимо подтвердить отсутствие задолженности за коммунальные услуги, в том числе — за тепло и горячую воду.
За консультацией по начислениям можно обратиться в расчетно-кассовый центр (РКЦ). Клиенты «Т Плюс» в Пермском крае обслуживаются тремя РКЦ: «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт» и «Инкомус». Какой РКЦ обслуживает именно вас, можно узнать из квитанции. Обращение можно оставить на сайте компании или иным способом, указанным в квитанции.
Фото: 1Mi, ПАО «Т Плюс»