Главный пристав Прикамья рассказал о самочувствии своего брата после отравления

На прошлой неделе в федеральных СМИ появилась информация, что неизвестные пытались отравить Апти Алаудинова, находящегося в ЛДНР. По информации, которую опубликовал в своем канале глава Чечни Рамзан Кадыров, «адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий».