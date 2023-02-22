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Posted 22 февраля 2023, 02:00

Published 22 февраля 2023, 02:00

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Главный пристав Прикамья рассказал о самочувствии своего брата после отравления

Главный пристав Прикамья рассказал о самочувствии своего брата после отравления

22 февраля 2023, 02:00
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
Командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов получил письмо с отравляющим веществом. Его брат Абдул Алаудинов приступил к работе руководителя главного управления ФССП по Пермскому краю в январе 2023 года.

В эксклюзивном интервью журналисту Properm.ru новый руководитель ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов ответил на вопрос о здоровье его брата, командира специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинова.

«Слава богу, у него все нормально. Разговаривали мы вчера, но, к сожалению, из-за частых звонков ему приходится выключать телефон. А так на месте из-за того, что был хороший врач, они сразу установили, что это может быть отравление, доставили в больницу его в Лисичанске. Обошлось без лишних проблем для здоровья. Все нормально, все хорошо», — рассказал Абдул Алаудинов.

Он предположил, что через некоторое время Апти Алаудинов приедет с визитом в Пермь. «Конечно, приедет. Тем более я здесь надолго, поэтому в любом случае придется ему сюда приехать», — рассказал руководитель ГУФССП.

На прошлой неделе в федеральных СМИ появилась информация, что неизвестные пытались отравить Апти Алаудинова, находящегося в ЛДНР. По информации, которую опубликовал в своем канале глава Чечни Рамзан Кадыров, «адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий».

Что еще рассказал нам Абдул Алаудинов, читайте в ближайшее время на Properm.ru.

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