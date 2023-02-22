Госдума вернула военным пенсионерам повышенные выплаты

Posted 22 февраля 2023, 11:54
Published 22 февраля 2023, 11:54
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Госдума приняла в окончательной редакции закон, позволяющий военным пенсионерам продолжить получать повышенную пенсию, если они возобновят службу в армии. Это будет происходить в том случае, если их новый оклад оказался меньше того, на основе которого была рассчитана их нынешняя пенсия, пишут «Новые известия» со ссылкой на «Коммерсант».
Перерасчет пенсии будет проводиться по желанию военного пенсионера, исходя из выслуги и общего трудового стажа на день последнего увольнения со службы. Кроме того, военную пенсию сохранят и тем бывшим военнослужащим, которых затронула мобилизация. Стоит отметить, что пенсии сохранят для граждан РФ, но не для бывших военнослужащих из стран СНГ по инициативе МИДа и ФСБ.