Госдума вернула военным пенсионерам повышенные выплаты

Перерасчет пенсии будет проводиться по желанию военного пенсионера, исходя из выслуги и общего трудового стажа на день последнего увольнения со службы. Кроме того, военную пенсию сохранят и тем бывшим военнослужащим, которых затронула мобилизация. Стоит отметить, что пенсии сохранят для граждан РФ, но не для бывших военнослужащих из стран СНГ по инициативе МИДа и ФСБ.