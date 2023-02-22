Иск о законности концессионного соглашения на строительство онкоцентра в Перми изучат антимонопольщики

Posted 22 февраля 2023, 13:39
Published 22 февраля 2023, 13:39
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
К спору о законности строительства онкоцентра в Перми привлекут антимонопольную службу. Сегодня, 22 февраля, арбитражный суд снова отложил рассмотрение иска прокуратуры к региональным министерствам и ООО «Клиника инновационных исследований» до 13 марта.
По мнению надзорного ведомства, при заключении соглашения было нарушено антимонопольное законодательство. Предполагается, что была нарушена процедура, при которой должны быть опубликованы все редакции концессионных документов, чтобы другие предполагаемые концессионеры могли направить свои предложения в случае заинтересованности.
В ноябре 2022 года прокуратура вышла в суд с иском к региональному минэку и столичной «Клинике инновационных исследований». Ранее была проведена проверка соблюдения концессионного законодательства, и нарушения нашли как в процедуре, так и в самом соглашении. Ведомство считает, что, во-первых, соглашение должно было заключать министерство здравоохранения, а не минэк.
Во-вторых, по условиям концессии, КИС фактически готовит за свой счет только проект центра (200 млн из 17 млрд стоимости нового корпуса диспансера), а затраты на стройку по соглашению ему потом возмещаются из бюджета. В начале рассмотрения иска прокуратура назвала эту сделку кабальной, поскольку строительство полностью (кроме проектирования) и оснащение оборудованием идет за счет бюджета. Все региональные ведомства с иском не согласны, включая минтарифов и минфин.