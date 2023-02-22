Иск о законности концессионного соглашения на строительство онкоцентра в Перми изучат антимонопольщики

В ноябре 2022 года прокуратура вышла в суд с иском к региональному минэку и столичной «Клинике инновационных исследований». Ранее была проведена проверка соблюдения концессионного законодательства, и нарушения нашли как в процедуре, так и в самом соглашении. Ведомство считает, что, во-первых, соглашение должно было заключать министерство здравоохранения, а не минэк.