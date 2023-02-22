Пермячка перевела псевдоброкерам-мошенникам 1,7 миллионов рублей

Порядка 1,7 млн рублей потерпевшая перевела на брокерский счет торговой площадки «alpemarket», осуществляя сделки, покупая активы. В один из дней счет оказался заблокированным по техническим причинам. Женщина стала искать в интернете информацию о брокерской компании и обнаружила, что это мошенники. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.