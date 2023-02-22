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Posted 22 февраля 2023, 06:19

Published 22 февраля 2023, 06:19

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермячка перевела псевдоброкерам-мошенникам 1,7 миллионов рублей

Пермячка перевела псевдоброкерам-мошенникам 1,7 миллионов рублей

22 февраля 2023, 06:19
Фото: 1MI.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Пермячка увидела рекламу брокерской фирмы и, сотрудничая с ней, потеряла около 1,7 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Кроме своих накоплений, надеясь увеличить капитал, женщина использовала средства друзей, которые взяла в долг, а также кредиты в банке и микрофинансовых организациях.

Порядка 1,7 млн рублей потерпевшая перевела на брокерский счет торговой площадки «alpemarket», осуществляя сделки, покупая активы. В один из дней счет оказался заблокированным по техническим причинам. Женщина стала искать в интернете информацию о брокерской компании и обнаружила, что это мошенники. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Идёт следствие.

#Общество#Мошенники
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