Пожарный из Нытвы и пермский скалолаз попали в проект «Суперниндзя». Вот их истории!

— Это не риск, а именно то, как ты будешь реагировать на экстремальную чрезвычайную ситуацию, которой нет в обычной жизни. Подтянуться на турнике в обычной жизни — раз, два и все. В экстремальной ситуации всегда есть адреналин и стресс. Никто не знает, как поступит. Он может быть в жизни смелый, умелый, но случись что, непонятно, как среагирует. На работе в пожарной части все ребята знают, как кто реагирует. Все, с кем я работаю, готовы к тем или иным ситуациям: взрыв газового баллона, пожар, необходимость доставать пострадавших. В этом отношении я во всех уверен. При ДТП много крови, кто-то может потерять сознание. Я не был уверен в себе, пока не столкнулся с этим, но тогда нормально перенес такие инциденты.