Пожарный из Нытвы и пермский скалолаз попали в проект «Суперниндзя». Вот их истории!

Posted 22 февраля 2023, 02:00
Published 22 февраля 2023, 02:00
Modified 23 апреля 2024, 08:32
Updated 23 апреля 2024, 08:32
— Как вы решились участвовать в шоу?
— Идея родилась спонтанно. Ко мне в гости приехал брат и говорит: «Я увидел рекламу, давай напишем». Мы заполнили анкеты, а еще надо было снять видеоролик, представиться: рост, вес, данные, показать физические данные, чтобы ты смог участвовать в этом шоу. Снял, отправил, но брат не смог отправить видео. Надо было прикрепить к письму ссылку на гугл-диск или в социальных сетях. Я отправил им ссылку «ВКонтакте», не файлом, а потом поехал на кастинг.
— Когда вас позвали и сколько времени пришлось ждать ответа?
— Вся эта история началась в июне прошлого года. Тогда меня пригласили на кастинг, в июле я на него съездил, а в конце лета меня пригласили на само шоу. Съемки продолжались неделю.
— Почему вы решили участвовать именно в шоу «Суперниндзя»?
— Мы с братом постоянно участвуем в различных мероприятиях и интересных проектах на испытание своей выносливости и силы. Я сдаю нормы ГТО и бегаю марафоны. Хочу собрать все 10 медалей, посвященных коми-пермяцкому охотничьему календарю, на Пермском марафоне. У меня их пока пять — я уже пробежал пять раз по 42 километра. Надо еще пять.
Нам было интересно «попасть в телевизор», как бы то ни было. Вот так и решили отправить заявки.
— Сколько времени вы готовились к прохождению трассы? Чем дополнительно занимались?
— Я не только работаю пожарным, но и самостоятельно хожу в тренажерный зал. Занимаюсь самбо, так что физической нагрузки, помимо работы, хватает. В повседневной жизни минимум два-три раза в неделю занимаюсь спортом: или бегаю на тренажерах, или борюсь на ковре с ребятами. Я увлекаюсь спортом с 10 лет, сейчас мне 39.
— Где проходили съемки и с кем вы ездили на них?
— Съемки проходили в Минеральных Водах в октябре. Со мной ездил брат. Он одновременно был рад, что едет, но в то же время расстроен, что не смог попасть на шоу в качестве участника.
— Во время участия в шоу «Суперниндзя» вам разрешали общаться с соперниками?
— Конечно, мы все перезнакомились и сейчас переписываемся с некоторыми участниками. Со вторым участником из Пермского края, Димой Тимофеевым, тоже переписываемся. Я заходил к нему на работу на скалодром, там полазил.
— В обычной жизни вы — пожарный. Какое качество самое главное в профессии?
— Человек психологически должен быть готов к экстремальным ситуациям, но далеко не все к этому готовы. Я тоже не знал, буду готов или нет. Сначала нужно пройти психологический отбор в пожарную службу. И я считаю, что до конца никто ни в чем не уверен, неизвестно, как ты поведешь себя в экстремальной ситуации, будь то пожар или ДТП. Самое главное — психологическая устойчивость.
— Готовность брать на себя риск?
— Это не риск, а именно то, как ты будешь реагировать на экстремальную чрезвычайную ситуацию, которой нет в обычной жизни. Подтянуться на турнике в обычной жизни — раз, два и все. В экстремальной ситуации всегда есть адреналин и стресс. Никто не знает, как поступит. Он может быть в жизни смелый, умелый, но случись что, непонятно, как среагирует. На работе в пожарной части все ребята знают, как кто реагирует. Все, с кем я работаю, готовы к тем или иным ситуациям: взрыв газового баллона, пожар, необходимость доставать пострадавших. В этом отношении я во всех уверен. При ДТП много крови, кто-то может потерять сознание. Я не был уверен в себе, пока не столкнулся с этим, но тогда нормально перенес такие инциденты.
— Когда выйдет выпуск с вашим участием?
— После премьеры весь город был недоволен, что дата выпуска неизвестна. Ждали-ждали, когда я появлюсь в передаче, а меня так и не было.
Мы не знаем, честное слово, я не знаю, где и когда. Не могу сказать ни маме, ни папе, даже близким, отвечаю им на вопросы: «Смотрите телевизор». Много маминых знакомых спрашивают: «Когда будет выступать? Куда ездил?». Знакомые и коллеги знали, что я ездил на съемки, интересовались: «Когда покажут, когда покажут?». Я говорю: «Сам не знаю».
— На что бы вы хотели потратить денежный приз, если вы выиграете? Вы уже знаете, выиграли или нет?
— Давайте иронично… Закрыть кредиты и взять ипотеку — это почти каждый мечтает, мне кажется, или машину купить. Я планирую покупать квартиру сыну. Результаты никто еще не знает, и мы сами не знаем, грубо говоря. Я так и писал в анкете перед отбором: погасил бы все свои кредиты, взял бы новую ипотеку — квартиру сыну.
— Будете ли вы еще участвовать в подобных телевизионных проектах или пробовать свои силы в новых шоу?
— Посмотрим, как сложится. Если сложится, мы с братом напишем, позвоним, если пригласят — поедем. Конечно, хотелось бы, ведь это интересно, познавательно. Участие в шоу дает много новых знакомств и общения. Мне понравилось и участвовать в шоу, и смотреть первый выпуск: картинка удалась — съемка и монтаж сделаны неплохо.
Люди все интересные и уникальные — там же не только спортсмены были. Меня больше всего поразил один молодой парень. Он пять дней в неделю работает в научной лаборатории фармацевтом, два дня занимается спортом. Этот участник работает с детьми в гимнастическом зале и закончил медицинское учреждение с красным дипломом. Парень еще и разрабатывал и модернизировал препарат от коронавируса. Разносторонние люди там были: стоматолог, спасатель, тренеры…
— А когда станет известно, победили вы или нет?
— Я не могу сказать и не знаю. Участники не знают, кто когда выступает, это остается в тайне.
— У вас множество призов всероссийских и мировых соревнований, а также рекорд России. Расскажите, как пришла идея участвовать в шоу «Суперниндзя»? Почему вы решились на это?
— Профессиональная карьера ограничивала меня в участии в подобных проектах из-за рисков получить ненужные травмы. Но я всегда очень хотел попробовать, ведь на экране это смотрится очень круто. Сейчас международных соревнований нет, а значит время делать то, в чём ограничивал себя долгие годы.
— Как проходил отборочный тур? Что нужно было сделать, чтобы принять участие в проекте?
— Отбор начинался с анкеты участника: заполнил, отправил, ждешь. Далее мне пришло приглашение на кастинг в Екатеринбурге, где была представлена полоса препятствий. После прохождения полосы ты сразу получал или не получал приглашение на вторую часть кастинга — интервью. Если твоя история понравилась руководителям проекта, то билет на съемки в кармане. Пройти отбор мне помогли открытость, физическая подготовка и умение держаться в кадре.
Мы с родными и друзьями были очень рады узнать, что мою историю утвердили. Новый опыт — это всегда круто.
— Сколько времени вы готовились к прохождению трассы?
— Я готовился к прохождению трассы так же, как и к обычным соревнованиям в моем виде спорта, так как сезон российских стартов никто не отменял. Снимался на проекте, по сути, между соревнованиями. Снимали шоу восемь ночей. Со мной были мои супруга и маленькая дочь.
— Во время участия в шоу вам разрешалось общаться с соперниками?
— На площадке царила максимально дружеская атмосфера. Каждый из 175 участников получал свою порцию аплодисментов, независимо от результата. Это было невероятно круто и тепло. У меня остались только яркие и положительные впечатления. Очень крутой опыт, который я очень хочу повторить.
— На что хотите потратить денежный приз, если выиграете?
— Деньги — далеко не то, ради чего я принял участие в шоу, но всегда найдется, куда их потратить. Дочка обожает шопинг.
— Чем сейчас занимаетесь после съемок шоу?
— Готовлюсь к Кубку России в марте и Чемпионату России в августе.
— Как на вас повлияло участие в шоу? Появилось желание участвовать в других телевизионных проектах?
— Очень много внимания получаю, это здорово, прямо как в лучшие годы карьеры. Желание сниматься есть, но где — пока секрет.
— Когда вы начали заниматься скалолазанием? Можете вспомнить, как это было?
— В 2005 году в возрасте 12 лет. Это было самое случайное событие в моей жизни. В последний день детского школьного лагеря нас привели на скалодром, после чего я уже не смог остановиться.
— Возможно, вы успели покорить и горные вершины?
— Я не занимаюсь именно восхождениями — это туризм и альпинизм. По естественным скалам мы лазаем летом, исключительно ради отдыха и природы.
Фото: пресс-служба телеканала СТС