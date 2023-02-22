Суд признал недействительными сделки по приватизации электросетей в Губахе

Posted 22 февраля 2023, 05:20
Published 22 февраля 2023, 05:20
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск региональной прокуратуры о признании недействительными сделок по внесению муниципального имущества, составляющего электросетевой комплекс Губахинского муниципального округа, в уставный капитал акционерного общества. Об этом сообщают в прокуратуре.
В суд прокуратура обратилась по результатам проверки. В её ходе оказалось, что чиновники из Губахинского округа пытались приватизировать муниципальное имущество незаконным способом. Сделки были совершены в нарушении запрета на приватизацию таких объектов при условии их обременения инвестиционными и эксплуатационными обязательствами.
При этом последующие сделки по реализации долей в уставном капитале созданного общества в прокуратуре также оценили, как ничтожные в силу заключенных ранее незаконных договоров.
Суд удовлетворил требования прокуратуры, оспариваемые сделки признаны недействительными.
В 2019 году Пермское УФАС остановило торги по приватизации имущества МУП «Губахинские городские электрические сети».
«На момент организации торгов электросети являлись имуществом МУП «Губахинские городские электрические сети», а продавались как имущество ООО «Губахинские городские электрические сети», не имеющего государственной регистрации в ЕГРЮЛ. По сути, администрацией Губахи была организована продажа несуществующего объекта приватизации несуществующего предприятия», — поясняли тогда в УФАС.
Объекты энергетики могут быть приватизированы только при условии обязательных инвестиций в их развития. Но, по мнению УФАС, единственной целью властей Губахи было отчуждение имущества и получение денег.
Сотрудник администрации, утвердивший документацию по торгам, был оштрафован на 10 тыс. рублей. Тогда же антимонопольное ведомство передало материалы проверки в прокуратуру Пермского края.