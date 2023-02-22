Суд признал недействительными сделки по приватизации электросетей в Губахе

В суд прокуратура обратилась по результатам проверки. В её ходе оказалось, что чиновники из Губахинского округа пытались приватизировать муниципальное имущество незаконным способом. Сделки были совершены в нарушении запрета на приватизацию таких объектов при условии их обременения инвестиционными и эксплуатационными обязательствами.