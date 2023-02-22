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Posted 22 февраля 2023, 11:54

Published 22 февраля 2023, 11:54

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Суд признал незаконным отказ мэрии Перми в согласовании митинга памяти Бориса Немцова

Суд признал незаконным отказ мэрии Перми в согласовании митинга памяти Бориса Немцова

22 февраля 2023, 11:54
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Протест
Мэрия Перми должна вновь рассмотреть заявление активистов на проведение митинга. При этом чиновники снова могут отказать.

Ленинский районный суд признал незаконным отказ мэрии Перми в согласовании митинга памяти Бориса Немцова, рассказал Properm.ru лидер пермского отделения ПАРНАС Михаил Касимов. Администрация Перми должна вновь рассмотреть заявление на согласование митинга и дать свой ответ сегодня до конца рабочего дня. При этом возможно, что мэрия вновь откажет в проведении митинга у памятника Жертв политических репрессий на Егошихинском кладбище.

Если чиновники все равно откажут в проведении митинга на кладбище, то активисты собираются проводить вместо митинга субботник и возложить цветы в память о Немцове. Власти должны дать ответ до конца рабочего дня 22 февраля.

Активисты подали в суд на мэрию из-за того, что им отказали в согласовании митинга на кладбище, при этом чиновники, как полагается в подобных случаях, не предложили другие площадки для проведения мероприятия.

Политик Борис Немцов был застрелен в Москве в 2015 году. В июле 2017 года по обвинению в убийстве Немцова по найму в составе организованной группы были осуждены пятеро человек. Заказчика до сих пор не нашли.

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#Общество#Протест
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