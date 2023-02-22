Уголовное дело бывшей старшей пристава снова рассмотрят в Мотовилихинском суде

Как передает журналист Properm.ru из зала суда, сегодня в прениях выступила сама Марданова. Она почти дословно зачитала свои признательные показания, которые уже давала следствию в судах первой инстанции по своему уголовному делу и по делу бывшего судебного пристава Игоря Кожевникова. В показаниях была названа причина, по которой процент за услуги по обналичиванию денег осенью 2017 года был увеличен с 2% до 5%. Она пояснила, что требование Кожевникова было связано с тем, что ему нужны были деньги на свадьбу дочери.