Уголовное дело бывшей старшей пристава снова рассмотрят в Мотовилихинском суде

Posted 22 февраля 2023, 06:00
Published 22 февраля 2023, 06:00
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня, 22 февраля, Пермский краевой суд вернул уголовное дело в отношении бывшего старшего судебного пристава регионального УФССП Александры Мардановой на новое рассмотрение в Мотовилихинский районный суд. Содержание под стражей Мардановой заменено на запрет определенных действий.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, сегодня в прениях выступила сама Марданова. Она почти дословно зачитала свои признательные показания, которые уже давала следствию в судах первой инстанции по своему уголовному делу и по делу бывшего судебного пристава Игоря Кожевникова. В показаниях была названа причина, по которой процент за услуги по обналичиванию денег осенью 2017 года был увеличен с 2% до 5%. Она пояснила, что требование Кожевникова было связано с тем, что ему нужны были деньги на свадьбу дочери.
Во время своего выступления, говоря о том, что она просит смягчить наказание и дать возможность воспитать детей, Марданова расплакалась. Она отметила, что из-за ареста ее дети остались без поддержки. Одного из них она родила под следствием, сейчас он вынужденно переведен на искусственное вскармливание. Она напомнила, что сотрудничала со следствием и не представляет опасности для общества.
Младшей дочери Мардановой на момент вынесения приговора уже исполнился год, оба ребенка были переданы на попечение отцу. Марданова в последнем слове заявила, что она каждый день после ареста раскаивается в содеянном. Она приносит извинения своим бывшим коллегам и в целом службе судебных приставов. «Всему виной моя амбициозность», – заявила Марданова.
Ее адвокат Виктор Федоров уточнил, что подзащитная выполнила все условия досудебного соглашения, помогла в раскрытии тяжкого группового преступления. Защитник Мардановой уточнил, что отмены приговора, как того требует в представлении прокуратура, не требуется и он может быть изменен.
Почему прокуратура решила обжаловать приговор
Рассмотрение представления прокуратуры и апелляционых жалоб Мардановой и ее защиты в краевом суде началось 17 февраля. Гособвинение считает, что в приговоре первой инстанции не учтен принцип индивидуализации наказания. По 11 эпизодам взяточничества назначены одинаковые наказания, хотя все преступления разные.
Также в приговоре не уточняется размер подлежащего конфискации у Мардановой имущества. Прокуратура требует конфисковать у нее более 15,9 млн рублей. Это общий размер 38 взяток, в получении которых призналась бывшая пристав.
Из-за этих допущенных в приговоре нарушений прокуратура потребовала отменить приговор и вернуть дело на повторное рассмотрение.
Сама Марданова и ее защита просили апелляционную коллегию смягчить решение первой инстанции: предоставить ей отсрочку наказания до достижения детьми 14 лет или назначить условное наказание.
Александру Марданову приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее также лишили классного чина советника юстиции 3 класса и оштрафовали на 3,5 млн рублей. В отсрочке для воспитания детей отказано — их отдадут на попечение в органы опеки. В зачет пойдет срок пребывания в СИЗО и под домашним арестом во время расследования дела.
Гособвинение требовало оштрафовать Марданову на 3 млн рублей, приговорить к 8 годам колонии общего режима, запретить на 6 лет занимать должности на государственной службе. Дополнительно ее просят лишить классного чина советник юстиции третьего класса, а также взыскать и обратить в доход все полученные в виде взяток деньги — 15,9 млн рублей.
Мардановой вменили один эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), 38 эпизодов взяточничества в особо крупном размере — в том числе в составе организованной группы (11 — п. а ч. 5. ст. 290 УК РФ, 27 — п.п. а, в ч. 5. ст. 290 УК РФ) и один эпизод злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Пермскому краю.
Расследование в отношении экс-руководителя УФССП Игоря Кожевникова, Александры Мардановой и их подчиненных Юлии Пенькевич, Екатерины Путиной и Максима Тукмачева проводилось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года. Всего в преступную группу судебных приставов, по данным следствия, входили 15 человек, в том числе — экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Он был задержан и помещен в СИЗО, оперативные мероприятия проводились органами следствия во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и прокуратуры Пермского края.