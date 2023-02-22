В Чусовом пара задохнулась в квартире от угарного газа

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по предварительной информации, 20 февраля двое жильцов 5-этажного дома были обнаружены погибшими в квартире. Горячее водоснабжение в квартире обеспечивается с использования газового водонагревателя. По результатам заключения специалистов смерть наступила от отравления угарным газом. Прокуратура также сейчас изучает подробности ЧП.