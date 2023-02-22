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Posted 22 февраля 2023, 15:22

Published 22 февраля 2023, 15:22

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Чусовом пара задохнулась в квартире от угарного газа

В Чусовом пара задохнулась в квартире от угарного газа

22 февраля 2023, 15:22
Фото: 1MI.
Сейчас подача газа в один из многоквартирных домов в Чусовом до выяснения всех обстоятельств.

В Чусовом мужчина и женщина отравились угарным газом. На данный момент следствие не усматривает признаков насильственной смерти, указывают в пресс-релизе СУ СКР по Пермскому краю. Сейчас проводится доследственная проверка для исключения всех возможных версий произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по предварительной информации, 20 февраля двое жильцов 5-этажного дома были обнаружены погибшими в квартире. Горячее водоснабжение в квартире обеспечивается с использования газового водонагревателя. По результатам заключения специалистов смерть наступила от отравления угарным газом. Прокуратура также сейчас изучает подробности ЧП.

В том числе будет дана правовая оценка действиям или бездействию уполномоченных организаций и контролирующих органов в сфере безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов.

Сейчас газоснабжение в подъезде приостановлено, угрозы жизни и здоровью остальных проживающих не имеется. Также городская прокуратура контролирует проведение правоохранительными органами процессуальной проверки.

#Общество#Газ
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