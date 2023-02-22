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Posted 22 февраля 2023, 07:42

Published 22 февраля 2023, 07:42

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Власти Пермского края рассказали, когда начнется оздоровление Камы

Власти Пермского края рассказали, когда начнется оздоровление Камы

22 февраля 2023, 07:42
Фото: Properm.ru.
Ранее об этих планах говорили в октябре 2021 года.

Власти Пермского края планируют начать оздоровление реки Кама в 2025 году, когда завершится реализация федеральных проектов «Сохранение уникальных водных объектов» и «Оздоровление Волги». В пресс-службе регионального Минприроды рассказали, что экологическая реабилитация реки будет включена в единый федеральный проект по оздоровлению крупных водных объектов России.

О планах по оздоровлению рек, в том числе и Камы вчера, 21 сентября, в своем послании Федеральному Собранию заявил президент России Владимир Путин. «Продолжим оздоровление уникальных водных объектов, включая Байкал и Волгу, а в среднесрочной перспективе распространим эту работу на такие наши реки как: Кама, Дон, Иртыш, Нева. Нельзя забывать о наших средних и малых реках», — сказал он.

Региональные власти заявляли о планах по проекту оздоровления Камы в октябре 2021 года. Тогда они хотели начать инициативу в 2024 году. Средства на реализацию проекта заложены в бюджете.

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