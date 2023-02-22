Власти Пермского края рассказали, когда начнется оздоровление Камы

О планах по оздоровлению рек, в том числе и Камы вчера, 21 сентября, в своем послании Федеральному Собранию заявил президент России Владимир Путин. «Продолжим оздоровление уникальных водных объектов, включая Байкал и Волгу, а в среднесрочной перспективе распространим эту работу на такие наши реки как: Кама, Дон, Иртыш, Нева. Нельзя забывать о наших средних и малых реках», — сказал он.