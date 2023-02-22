Жители Кузбасса стали чаще разводиться, чем жениться

По статистике, за последние годы наблюдений такая разница между количеством браков и разводов зарегистрирована впервые. Для сравнения, в декабре 2022 года жители Кузбасса женились 2 105 раз, а разводились 987 раз. А в сентябре 2022 года зарегистрировано 2 555 свадеб и 1 063 развода.