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Posted 22 февраля 2023, 11:19

Published 22 февраля 2023, 11:19

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Жители Кузбасса стали чаще разводиться, чем жениться

Жители Кузбасса стали чаще разводиться, чем жениться

22 февраля 2023, 11:19
Фото: 1MI.
За последние годы такая статистика фиксируется впервые.

В Кемеровской области за январь было зарегистрировано меньше браков, чем разводов. Такие данные приводит региональное Управление ЗАГС. За первый месяц этого года сыграно 746 свадеб и зафиксировано 935 разводов, пишет VSE42.Ru.

По статистике, за последние годы наблюдений такая разница между количеством браков и разводов зарегистрирована впервые. Для сравнения, в декабре 2022 года жители Кузбасса женились 2 105 раз, а разводились 987 раз. А в сентябре 2022 года зарегистрировано 2 555 свадеб и 1 063 развода.

#Общество
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