Дело о взятках бывшего пермского прокурора рассмотрит судья, отправившая Тимура Бекмансурова в СИЗО

Экс-прокурор Мурай был задержан оперативниками УФСБ по Пермскому краю по пути в бывший рабочий кабинет 14 августа 2020 года, на следующий день после отставки. По версии следствия СУ СКР по Пермскому краю, с февраля по июнь 2015 года и в 2016 году Сергей Мурай лично и через посредников получил две взятки от руководителей коммерческих организаций н общую сумму 2,7 млн рублей. Помимо этого, с июня 2017 по март 2018 года бывший прокурор был посредником во взяточничестве в крупном размере. Также ему было предъявлено обвинение в семи случаях посредничества в передача взяток в интересах экс-начальника УФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова, а также в подстрекательстве к превышению служебных полномочий и служебному подлогу.