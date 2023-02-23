Дело о взятках бывшего пермского прокурора рассмотрит судья, отправившая Тимура Бекмансурова в СИЗО

Posted 23 февраля 2023, 12:39
Published 23 февраля 2023, 12:39
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Дзержинский районный суд вернулось на рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая, выяснил журналист Properm.ru. Согасно картотеке, дело поступило 20 февраля. Рассматривать его будет судья Ирина Кобелева. Дата первого судебного заседания пока не назначена.
Судья Ирина Кобелева известна тем, что в 2021-2022 годах рассматривала ходатайства следствия об аресте и его продлении напавшего на людей с ружьем Тимура Бекмансурова. Первый раз дело Мурая в первой инстанции рассматривала зампредседателя Дзержинского суда Оксана Бабанина.
Сейчас для экс-силовика избрана меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, до 6 мая 2023 года. Приговором от 6 июня 2022 года ему назначили 11 лет заключения в колонии строгого режима и оштрафовали на 10 млн рублей. Его также лишили звания старший советник юстиции и запретили в течение 5 лет занимать государственные должности. Гособвинение просило отправить Мурая на 13 лет в колонию и взыскать с него 100 млн рублей.
Уголовное дело в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая было возвращено на новое рассмтрение по кассационному представлению прокурора Пермского края Павла Бухтоярова.
Экс-прокурор Мурай был задержан оперативниками УФСБ по Пермскому краю по пути в бывший рабочий кабинет 14 августа 2020 года, на следующий день после отставки. По версии следствия СУ СКР по Пермскому краю, с февраля по июнь 2015 года и в 2016 году Сергей Мурай лично и через посредников получил две взятки от руководителей коммерческих организаций н общую сумму 2,7 млн рублей. Помимо этого, с июня 2017 по март 2018 года бывший прокурор был посредником во взяточничестве в крупном размере. Также ему было предъявлено обвинение в семи случаях посредничества в передача взяток в интересах экс-начальника УФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова, а также в подстрекательстве к превышению служебных полномочий и служебному подлогу.