Ишь ты, Масленица! Как журналисты Properm. ru искали, ели и пекли сотни блинов

Книга о вкусной и здоровой Перми. Глава вторая: Масленица пришел

Второй обзор пермской кухни, что называется, почти вышел комом. С блинами в пермском общепите какая-то напряженка, либо они оказались блинами Шредингера (то есть они как бы есть, и их как бы нет). Если раньше на Масленицу большинство кафе предлагали разные вариации — с припеками, с добавками, с начинками, — то теперь ассортимент невелик. И нам хотелось бы не фарша, завернутого в тесто, а именно блинчиков — чтобы проверить их на ноздреватость, пышность и воздушность. Простите, дорогие рестораторы, в ваших меню блины, конечно, есть, но в большинстве случаев только на завтраки. А вот вечером и днем — и с огнем не сыщешь. Таких, чтобы с маслом, горячих и только что со сковородки. Или по заоблачной цене в рыбных ресторанах — пара блинчиков с лососем или икрой по чеку за тысячу. Да и массовой рекламы широкой Масленицы в общепите мы не встретили. Поэтому редакция Properm.ru сначала хотела оставить затею блинного обзора, но потом вспомнила, что Масленица — это всё же больше семейный праздник.

«Сковородка» Итак, самое блинное и самое пермское среди блинных заведение — «Сковородка». Здесь блины на любой вкус — с мясом, сыром, овощами. Ностальгические советские блины с колбаской. И далее по списку. Быстро (но не очень), съедобно для утреннего или дневного перекуса и в целом неплохо, стабильно и доступно. Небольшая ремарка: когда «Сковородки» в Перми только появились и стали популярны у среднего класса, блины (которые готовят на глазах у посетителя) выдавали молниеносно. Признаться, с той поры автор этих строк в «Сковородку» не заглядывал и был несколько удивлен, что теперь выдача блинов происходит в разы медленнее. На глазах у клиента их теперь не жарят, а выдают после заказа — сиди, жди. Минут 10–15, в зависимости от очереди. Фото: properm.ru Мы решили сравнить пермские блины на тонкость, легкость, пластичность и ноздреватость — ну вы понимаете. Меряться начинками и топингами здесь никто не будет. Так вот. Главное преимущество блинов из «Сковородки» — сытные и большие. По вкусу (ингредиенты сетью не раскрываются) — их замешивают на воде, поэтому они слишком нейтральны, что, впрочем, хорошо для употребления с начинками. А как самостоятельное блюдо и просто с маслом, то это просто лепешка из теста. Фото: properm.ru Happy Три первых дня Масленицы мы искали на сайтах и страничках в соцсетях пермских заведений блинное спецпредложение, как это бывало в прошлые годы. В некоторые кафе звонили и интересовались. Но ассортимент невелик. То ли нет спроса, то ли владельцы общепита не стали заморачиваться. В паре мест ответили: в завтрак приходите и отведайте. В паре «пафосных» заведений блинное меню показывают, но по цене дефлопе с семечками кациуса. А нашей задачей был просто блин как он есть. Таких рекламных призывов, как «Приходите на широкую Масленицу к нам!», простите, мы не нашли. Фото: properm.ru Поэтому «номер второй» был найден поблизости от офиса, с четырьмя видами добавок, — в кафе Happy. Выбрали самый простой вариант — две штуки по цене фастфуда из «Сковородки», но с орехами и карамелью. Приготовили нам их молниеносно — заказали по телефону, и за 5–7 минут всё готово. Блинчики вкусные, нежные и ноздреватые. Точно с добавлением (судим по вкусу) молочных продуктов в тесто. Точно жареные не на потоке. Без топинга немного чувствуется вкус соды, но это на взыскательного гостя. В общем, мнение редакции — блинчики очень даже неплохие. Фото: properm.ru После такого скудного обзора масленичного меню мы, было, расстроились, но вовремя подумали: «А что если? …» И приняли коллегиальное (или конгениальное) решение, что наши читатели, наверняка, захотят узнать, а какие блины пекут журналисты? И принялись (в свободное от работы время, а именно ночью накануне 22 февраля) печь блины. Итак, на ваш суд наши рецепты с честными оценками. Надежда Плотникова, SMM-редактор Надежда первой в редакции вызвалась напечь блинов для нашего проекта. Потому что (и это ее важное и всеми нами любимое качество) она самый ответственный человек в редакции. Но не это главное. Как рассказала Надя, блины — это первое блюдо в ее жизни, приготовленное своими руками. «Блины я научилась готовить в 5 лет, потому что часто делала их вместе с бабушкой», — рассказала она нам по секрету. «Надя, ты наш самый любимый блинчик», — парировали коллеги, попробовав. Фото: properm.ru За час Надя напекла 16 блинов. И что мы имеем сказать? Вкусные, пышные и красивые! И рецепт их мы от вас скрывать не будем: 2 яйца, ½ ч. л. соли, 1,5 ст. л. сахара, ½ ч. л. разрыхлителя, 300 мл воды, 1 ст. л. масла, мука — вбивать до консистенции густой сметаны. Фото: properm.ru Ольга Седурина, журналист Собственно, вариант блинов от автора кулинарного проекта Properm.ru. В отношении еды характер нордический, стойкий — пожрать любит вкусно и изысканно. Отличит на вкус кориандр и кинзу, баранину и курдючную баранину, знает не понаслышке, как устроен ресторанный бизнес, ибо имела опыт работы директором кафе. В отношении приготовления еды — жуткий перфекционист. Поэтому предпочитает печь блины только на специальной, еще бабушкиной, чугунной сковородке и на огне. Вкус и пышность такого блина отличается от панкейка, сделанного на блиннице. Умеет печь тонкие блины на молоке с нейтральным вкусом — для упаковывания в них начинку, блины классические на кислом молоке, блины ржаные на дрожжах… Фото: properm.ru Свои блины пекла для обзора рано утром перед работой. 15 блинчиков за 40 минут. Ни одного комом. По бабушкиному рецепту: 1 яйцо, ¼ ч. л. соли, 1,5 ст. л. сахара, ¼ ч. л. разрыхлителя, 0,5 л ряженки, 0,2 л сыворотки, 1 ч. л. масла, мука — вбивать до консистенции густой сметаны. Фото: properm.ru Татьяна Зырянова, журналист, мать драконов Победительница — и безоговорочная — нашего блинного рейтинга. Потому что она мать шести детей, которые очень любят есть блины. Особенно в Масленицу. И каждый день, с понедельника по воскресенье. Учитывая, что днем Татьяна пишет интересные и сложные материалы, вечером занимается с младшими, средними и старшими детьми, уроками, секциями, книгами, рисованием, уборкой после всего этого, снова рисованием и снова уборкой, то блины она печет по ночам. Для шести детей. В эту ночь Татьяна, в дополнение к своей обычной занятости, пекла блины для дорогой редакции. Фото: properm.ru «Самое сложное — это отгонять детей от блинницы и укладывать их спать одновременно с выпеканием блинов», — рассказывает мать драконов. Драконовый рецепт: 18 яиц, 3 л молока, сахар, соль — по вкусу, 100 г растопленного сливочного масла, мука — вбивать до консистенции густой сметаны.