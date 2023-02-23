Ишь ты, Масленица! Как журналисты Properm. ru искали, ели и пекли сотни блинов

Posted 23 февраля 2023, 10:18
Published 23 февраля 2023, 10:18
Modified 25 июля 2023, 15:04
Updated 25 июля 2023, 15:04
Итак, самое блинное и самое пермское среди блинных заведение — «Сковородка». Здесь блины на любой вкус — с мясом, сыром, овощами. Ностальгические советские блины с колбаской. И далее по списку. Быстро (но не очень), съедобно для утреннего или дневного перекуса и в целом неплохо, стабильно и доступно.
Небольшая ремарка: когда «Сковородки» в Перми только появились и стали популярны у среднего класса, блины (которые готовят на глазах у посетителя) выдавали молниеносно. Признаться, с той поры автор этих строк в «Сковородку» не заглядывал и был несколько удивлен, что теперь выдача блинов происходит в разы медленнее. На глазах у клиента их теперь не жарят, а выдают после заказа — сиди, жди. Минут 10–15, в зависимости от очереди.
Мы решили сравнить пермские блины на тонкость, легкость, пластичность и ноздреватость — ну вы понимаете. Меряться начинками и топингами здесь никто не будет. Так вот. Главное преимущество блинов из «Сковородки» — сытные и большие. По вкусу (ингредиенты сетью не раскрываются) — их замешивают на воде, поэтому они слишком нейтральны, что, впрочем, хорошо для употребления с начинками. А как самостоятельное блюдо и просто с маслом, то это просто лепешка из теста.
Три первых дня Масленицы мы искали на сайтах и страничках в соцсетях пермских заведений блинное спецпредложение, как это бывало в прошлые годы. В некоторые кафе звонили и интересовались. Но ассортимент невелик. То ли нет спроса, то ли владельцы общепита не стали заморачиваться. В паре мест ответили: в завтрак приходите и отведайте. В паре «пафосных» заведений блинное меню показывают, но по цене дефлопе с семечками кациуса. А нашей задачей был просто блин как он есть. Таких рекламных призывов, как «Приходите на широкую Масленицу к нам!», простите, мы не нашли.
Поэтому «номер второй» был найден поблизости от офиса, с четырьмя видами добавок, — в кафе Happy.
Выбрали самый простой вариант — две штуки по цене фастфуда из «Сковородки», но с орехами и карамелью. Приготовили нам их молниеносно — заказали по телефону, и за 5–7 минут всё готово.
Блинчики вкусные, нежные и ноздреватые. Точно с добавлением (судим по вкусу) молочных продуктов в тесто. Точно жареные не на потоке. Без топинга немного чувствуется вкус соды, но это на взыскательного гостя. В общем, мнение редакции — блинчики очень даже неплохие.
После такого скудного обзора масленичного меню мы, было, расстроились, но вовремя подумали: «А что если? …» И приняли коллегиальное (или конгениальное) решение, что наши читатели, наверняка, захотят узнать, а какие блины пекут журналисты? И принялись (в свободное от работы время, а именно ночью накануне 22 февраля) печь блины. Итак, на ваш суд наши рецепты с честными оценками.
Надежда первой в редакции вызвалась напечь блинов для нашего проекта. Потому что (и это ее важное и всеми нами любимое качество) она самый ответственный человек в редакции. Но не это главное.
Как рассказала Надя, блины — это первое блюдо в ее жизни, приготовленное своими руками. «Блины я научилась готовить в 5 лет, потому что часто делала их вместе с бабушкой», — рассказала она нам по секрету. «Надя, ты наш самый любимый блинчик», — парировали коллеги, попробовав.
За час Надя напекла 16 блинов.
И что мы имеем сказать? Вкусные, пышные и красивые! И рецепт их мы от вас скрывать не будем: 2 яйца, ½ ч. л. соли, 1,5 ст. л. сахара, ½ ч. л. разрыхлителя, 300 мл воды, 1 ст. л. масла, мука — вбивать до консистенции густой сметаны.
Собственно, вариант блинов от автора кулинарного проекта Properm.ru. В отношении еды характер нордический, стойкий — пожрать любит вкусно и изысканно. Отличит на вкус кориандр и кинзу, баранину и курдючную баранину, знает не понаслышке, как устроен ресторанный бизнес, ибо имела опыт работы директором кафе.
В отношении приготовления еды — жуткий перфекционист. Поэтому предпочитает печь блины только на специальной, еще бабушкиной, чугунной сковородке и на огне. Вкус и пышность такого блина отличается от панкейка, сделанного на блиннице. Умеет печь тонкие блины на молоке с нейтральным вкусом — для упаковывания в них начинку, блины классические на кислом молоке, блины ржаные на дрожжах…
Свои блины пекла для обзора рано утром перед работой. 15 блинчиков за 40 минут. Ни одного комом. По бабушкиному рецепту: 1 яйцо, ¼ ч. л. соли, 1,5 ст. л. сахара, ¼ ч. л. разрыхлителя, 0,5 л ряженки, 0,2 л сыворотки, 1 ч. л. масла, мука — вбивать до консистенции густой сметаны.
Победительница — и безоговорочная — нашего блинного рейтинга. Потому что она мать шести детей, которые очень любят есть блины. Особенно в Масленицу. И каждый день, с понедельника по воскресенье. Учитывая, что днем Татьяна пишет интересные и сложные материалы, вечером занимается с младшими, средними и старшими детьми, уроками, секциями, книгами, рисованием, уборкой после всего этого, снова рисованием и снова уборкой, то блины она печет по ночам. Для шести детей.
В эту ночь Татьяна, в дополнение к своей обычной занятости, пекла блины для дорогой редакции.
«Самое сложное — это отгонять детей от блинницы и укладывать их спать одновременно с выпеканием блинов», — рассказывает мать драконов.
Драконовый рецепт: 18 яиц, 3 л молока, сахар, соль — по вкусу, 100 г растопленного сливочного масла, мука — вбивать до консистенции густой сметаны.