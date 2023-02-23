Какая погода ждет нас до конца выходных? Отвечают синоптики

Posted 23 февраля 2023, 13:10
Published 23 февраля 2023, 13:10
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
За длинные выходные погода в Прикамье успеет поменяться, напоминают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. Прошедшую ночь в регионе шел снег, а на севере края похолодало до -20…-22˚С. Сегодня днем небо прояснилось, а осадки прекратились.
В ночь на 24 февраля холодный воздух с северо-запада распространится на всю территорию края. К утру похолодает до -17…-22˚С, в Перми до -18…-19˚С. Более сильному выхолаживанию помешает ветер и возможная облачность. Днем западный ветер станет еще более ощутимым (порывы до 10 м/с), а прогрев будет слабым из-за холодной воздушной массы по высотам. Дневная температура воздуха не превысит -10…-14˚С, по востоку будет не выше -15˚С. При этом ожидается переменная облачность.
В ночь на субботу вероятны прояснения и сохранится мороз -14…-19˚С, в Перми -15…-17˚С. Днем по мере приближения теплого фронта ожидается небольшой снег на юге и западе территории, увеличение облачности, а прогрев будет ограничен (днем не выше -9…-13˚С при умеренном юго-западном ветре).
В воскресенье, 26 февраля из-за прохождения нового циклона снова ожидаются интенсивные осадки и усиление ветра. Территория Пермского края может попасть в теплый сектор этого циклона днем 26 февраля или в ночь на 27 февраля, что может сопровождаться резким повышением температуры вплоть до слабой оттепели. Сильные осадки более вероятны на севере Прикамья ожидаются они в ночь на 27 февраля.
Но, говорят ученые, траектория циклона пока не определена и прогноз еще может поменяться. Также с прохождением циклона ожидается усиление южного ветра с порывами 15-18 м/с вечером 26 февраля. Предварительно, сильный ветер ожидается и 27 февраля в тылу циклона, при этом сохранится вероятность оттепелей перед тем, как холодный воздух в тылу циклона достигнет Урала.
Как отмечают метеорологи, 21 февраля и в ночь на 22 февраля в Пермском крае едва ли не впервые с начала месяца отмечались существенные осадки. В Перми выпало 3 мм, по краю до 4 мм, высота снежного покрова в Перми достигла 53 см (это пока максимум с начала зимы).