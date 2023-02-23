Какая погода ждет нас до конца выходных? Отвечают синоптики

В ночь на 24 февраля холодный воздух с северо-запада распространится на всю территорию края. К утру похолодает до -17…-22˚С, в Перми до -18…-19˚С. Более сильному выхолаживанию помешает ветер и возможная облачность. Днем западный ветер станет еще более ощутимым (порывы до 10 м/с), а прогрев будет слабым из-за холодной воздушной массы по высотам. Дневная температура воздуха не превысит -10…-14˚С, по востоку будет не выше -15˚С. При этом ожидается переменная облачность.