Мэрия Перми повторно отказала пермским общественникам в проведении митинга памяти Бориса Немцова

Posted 23 февраля 2023, 05:16
Published 23 февраля 2023, 05:16
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Вчера, 22 февраля, уже поздно вечером руководитель пермского отделения ПАРНАС Михаил Касимов получил новый отказ в проведении митинга от управления общественного самоуправления администрации Перми. Документ общественник опубликовал у себя в telegram-канале.
«Придется обжаловать и эту бумажку. Напомним, ст. 14 УПК РФ, в пункте 4 утверждает: Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Только на доказанных фактах», — сообщил журналисту Properm.ru Касимов.
22 февраля Ленинский районный суд удовлетворил гражданский иск Касимова к администрации Перми о неправомочности отказа мэрии в согласовании митинга памяти Бориса Немцова. Активисты запланировали на 26 февраля мероприятия у памятника Жертв политических репрессий на Егошихинском кладбище. Уведомление о проведении митинга было подано 10 февраля.
Уже 13 февраля организаторы получили ответ от и.о начальника Управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми Константина Осипова. В ответе отмечается, что проведение митинга в данное время в данном месте невозможно, так как департамент дорог и благоустройства будет проводить работы по сносу аварийных деревьев и санитарной прочистке зеленых насаждений. Касимов обжаловал отказ.