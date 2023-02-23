Мэрия Перми повторно отказала пермским общественникам в проведении митинга памяти Бориса Немцова

Уже 13 февраля организаторы получили ответ от и.о начальника Управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми Константина Осипова. В ответе отмечается, что проведение митинга в данное время в данном месте невозможно, так как департамент дорог и благоустройства будет проводить работы по сносу аварийных деревьев и санитарной прочистке зеленых насаждений. Касимов обжаловал отказ.