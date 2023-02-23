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Posted 23 февраля 2023, 05:16

Published 23 февраля 2023, 05:16

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Мэрия Перми повторно отказала пермским общественникам в проведении митинга памяти Бориса Немцова

Мэрия Перми повторно отказала пермским общественникам в проведении митинга памяти Бориса Немцова

23 февраля 2023, 05:16
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Протест
Накануне Ленинский районный суд признал незаконным отказ муниципальных властей в согласовании митинга памяти Бориса Немцова.

Вчера, 22 февраля, уже поздно вечером руководитель пермского отделения ПАРНАС Михаил Касимов получил новый отказ в проведении митинга от управления общественного самоуправления администрации Перми. Документ общественник опубликовал у себя в telegram-канале.

«Придется обжаловать и эту бумажку. Напомним, ст. 14 УПК РФ, в пункте 4 утверждает: Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Только на доказанных фактах», — сообщил журналисту Properm.ru Касимов.

22 февраля Ленинский районный суд удовлетворил гражданский иск Касимова к администрации Перми о неправомочности отказа мэрии в согласовании митинга памяти Бориса Немцова. Активисты запланировали на 26 февраля мероприятия у памятника Жертв политических репрессий на Егошихинском кладбище. Уведомление о проведении митинга было подано 10 февраля.

Уже 13 февраля организаторы получили ответ от и.о начальника Управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми Константина Осипова. В ответе отмечается, что проведение митинга в данное время в данном месте невозможно, так как департамент дорог и благоустройства будет проводить работы по сносу аварийных деревьев и санитарной прочистке зеленых насаждений. Касимов обжаловал отказ.

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Суд признал незаконным отказ мэрии Перми в согласовании митинга памяти Бориса Немцова
#Общество#Протест
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