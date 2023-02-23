Пенсионерка из Нытвы распознала телефонных мошенников и сообщила в полицию

О звонке аферистов женщина сообщила в полицию. На вызов приехал лейтенант полиции Владислав Филимонов. Он подтвердил опасения заявительницы о том, что ей звонил телефонный мошенник, и отметил, что, прервав разговор, она поступила правильно. Полицейский предложил съездить с ним в банк и проверить сохранность денежных средств на счетах. В банке оператор подтвердила, что с финансами пенсионерки все в порядке. После чего полицейский довез женщину до дома.