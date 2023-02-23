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Posted 23 февраля 2023, 06:50

Published 23 февраля 2023, 06:50

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пенсионерка из Нытвы распознала телефонных мошенников и сообщила в полицию

Пенсионерка из Нытвы распознала телефонных мошенников и сообщила в полицию

23 февраля 2023, 06:50
Фото: 1MI.
Полицейский предложил съездить с ним в банк и проверить сохранность денежных средств на счетах.

В ГУ МВД России по Пермскому краю обратилась 72-летняя жительница Нытвы. Она поблагодарила оперуполномоченного уголовного розыска лейтенанта полиции Владислава Филимонова.

Пенсионерка рассказала, что в начале февраля ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник пытался убедить заявительницу, что на ее счете якобы зафиксированы подозрительные операции, и настоятельно требовал предоставить информацию о ее банковских счетах. Женщина знала, на какие уловки могут идти мошенники, и проявила максимальную бдительность в телефонном разговоре. Пенсионерка заподозрила обман и прекратила беседу с незнакомцем.

О звонке аферистов женщина сообщила в полицию. На вызов приехал лейтенант полиции Владислав Филимонов. Он подтвердил опасения заявительницы о том, что ей звонил телефонный мошенник, и отметил, что, прервав разговор, она поступила правильно. Полицейский предложил съездить с ним в банк и проверить сохранность денежных средств на счетах. В банке оператор подтвердила, что с финансами пенсионерки все в порядке. После чего полицейский довез женщину до дома.

#Общество
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