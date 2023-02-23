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Posted 23 февраля 2023, 06:10

Published 23 февраля 2023, 06:10

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермский ЗИД может заключить мировое с налоговой и выйти из процедуры банкротства

Пермский ЗИД может заключить мировое с налоговой и выйти из процедуры банкротства

23 февраля 2023, 06:10
Фото: Properm.ru.
Ранее предприятие заявляло о росте объемов оборонзаказа и найме новых сотрудников.

Основной кредитор ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» — УФНС России по Пермскому краю — внес предложение о проработке вопроса урегулирования имеющейся задолженности предприятия путем заключения мирового соглашения в деле о банкротстве. Этот вопрос был включен в повестку дня собрания кредиторов, прошедшего 20 февраля. Информацию об этом в базе «Федресурс» 22 февраля опубликовал конкурсный управляющий предприятия Лев Шляпин.

В повестку дня совета был включен дополнительный вопрос о том, что управляющему в срок до 27 февраля необходимо предоставить кредиторам результаты изучения возможности заключения мирового соглашения. Необходимо провести соответствующий анализ, расчитать график погашения задолженности с учетом объемов производства и реализации продукции в рамках государственных оборонных заказов. Из проведенного анализа управляющий должен сделать мотивированное заключение о целесообразности заключения мирового соглашения в деле о банкротстве должника.

Собрание кредиторов согласилось с предложением налоговой и поручило управляющему Шляпину разработать соглашение с графиком погашения задолженности. 88% задолженности предприятия принадлежит налоговой. Общая сумма долгов компании составляет около 400 млн рублей.

Еще осенью 2022 года стало известно, что ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» перешло на режим работы в три смены. На трехсменный режим работы перешла только часть производств завода из-за роста гособоронзаказа.

ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» производит комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года предприятие находится в процедуре банкротства, оно должно около 400 млн рублей.

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