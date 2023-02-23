Пермский ЗИД может заключить мировое с налоговой и выйти из процедуры банкротства

В повестку дня совета был включен дополнительный вопрос о том, что управляющему в срок до 27 февраля необходимо предоставить кредиторам результаты изучения возможности заключения мирового соглашения. Необходимо провести соответствующий анализ, расчитать график погашения задолженности с учетом объемов производства и реализации продукции в рамках государственных оборонных заказов. Из проведенного анализа управляющий должен сделать мотивированное заключение о целесообразности заключения мирового соглашения в деле о банкротстве должника.