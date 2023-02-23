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Posted 23 февраля 2023, 03:59

Published 23 февраля 2023, 03:59

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермское предприятие пожаловалось на действия ФАС России Михаилу Мишустину

Пермское предприятие пожаловалось на действия ФАС России Михаилу Мишустину

23 февраля 2023, 03:59
Фото: 1MI.
ФАС и производители оптического кабеля с 2019 года спорят в судах из-за тонкостей импортозамещения. Производители кабеля просят председателя правительства обратить внимание на проблему.

Российские производители оптического кабеля, это пермское ООО «Инкаб», а также ООО «ОКС 01», ООО «Сарансккабель — Оптика», ООО «Алтай — Кабель», написали председателю правительства РФ Михаилу Мишустину открытое письмо, в котором просят обратить внимание на антимонопольное дело, возбужденное ФАС в отношении них. На размещенный на сайте «Инкаба» текст письма обратили внимание журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье».

Подписи под письмом поставили генеральный директор компании Александр Смильгевич, а также гендиректор санкт-петербургского ООО «ОКС 01» Николай Васильев, руководитель ООО «Сарансккабель-Оптика» Рашид Абаев и директор ООО «Алтай-Кабель» Роман Горшков.

Обращаясь к главе правительства России, руководители компаний заявляют, что не просят его принять их сторону и «убеждены, что решение о наличии или отсутствии нарушений в их действиях должен выносить суд». «Но мы просим вас обеспечить профессиональный — в истинном значении этого слова — подход со стороны Федеральной антимонопольной службы, соблюдение буквы закона, следование реальным интересам России в развитии рынков и именно в таком смысле — защиту чести мундира»,— пишут главы компаний.

В своем письме к Мишустину производители поясняют, что антимонопольное дело в отношении них было возбуждено из-за заключенных ими долгосрочных договоров с Corning Incorporated на поставку сырья — оптического волокна. В антимонопольной службе считают, что такие договоры закрывают возможность сотрудничества предприятий с «первым и единственным» российским производителем оптического волокна — АО «ОВС» (дочернее предприятие Роснано, Газпромбанка и правительства Мордовии). В итоге ФАС выдала всем авторам письма предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства.

Одновременно с тем игроки рынка, связанного с телекоммуникацией производством оптоволокна на этой неделе написали письмо в Минпромторг. Участники консорциума «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ; объединяет «Ростелеком», «Ростех», ГК «Элемент» и др.) предлагают ввести импортные пошлины в размере 20% от стоимости на DWDM- и DAS-системы.

В АНО ТТ поясняют, что, судя по итогам тендеров госзакупок в 2022 году, рынок радиоэлектронной продукции не освободился от иностранных вендоров: «вместо топовых поставщиков пришли игроки второй волны, которые не так хороши по технике, но крайне агрессивны по цене». Среди тех, кто участвовал в тендерах в 2022 году, в АНО ТТ отмечают компании из Китая, Индии, Израиля и США, не уточняя названий.

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