Пермское предприятие пожаловалось на действия ФАС России Михаилу Мишустину

В АНО ТТ поясняют, что, судя по итогам тендеров госзакупок в 2022 году, рынок радиоэлектронной продукции не освободился от иностранных вендоров: «вместо топовых поставщиков пришли игроки второй волны, которые не так хороши по технике, но крайне агрессивны по цене». Среди тех, кто участвовал в тендерах в 2022 году, в АНО ТТ отмечают компании из Китая, Индии, Израиля и США, не уточняя названий.