В Перми выросло число требующих госпитализации случаев COVID-19

Posted 23 февраля 2023, 09:30
Published 23 февраля 2023, 09:30
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
По данным Роспотребнадзора на 23 февраля, в Прикамье за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 151 пациента. Накануне, 22 февраля, инфекцию выявили у 213 человек. Всего с начала пандемии в марте 2020 года в регионе зарегистрировано 461 969 случаев COVID-19. За последние сутки в стране выявили 14 721 случаев новой инфекции.
Госпитализированы в стационары в Пермском крае за сутки 26 человек, днем ранее — 20. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах России. Снижение количества госпитализаций произошло в 41 регионе страны.
Один больной с COVID-19 скончался.
В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».