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Posted 23 февраля 2023, 09:30

Published 23 февраля 2023, 09:30

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми выросло число требующих госпитализации случаев COVID-19

В Перми выросло число требующих госпитализации случаев COVID-19

23 февраля 2023, 09:30
Фото: 1MI.
За последние сутки в инфекционные больницы на лечение коронавирусной инфекции поступили 26 человек.

По данным Роспотребнадзора на 23 февраля, в Прикамье за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 151 пациента. Накануне, 22 февраля, инфекцию выявили у 213 человек. Всего с начала пандемии в марте 2020 года в регионе зарегистрировано 461 969 случаев COVID-19. За последние сутки в стране выявили 14 721 случаев новой инфекции.

Госпитализированы в стационары в Пермском крае за сутки 26 человек, днем ранее — 20. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах России. Снижение количества госпитализаций произошло в 41 регионе страны.

Один больной с COVID-19 скончался.

В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».

#Общество
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