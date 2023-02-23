В Перми выросло число требующих госпитализации случаев COVID-19

По данным Роспотребнадзора на 23 февраля, в Прикамье за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 151 пациента. Накануне, 22 февраля, инфекцию выявили у 213 человек. Всего с начала пандемии в марте 2020 года в регионе зарегистрировано 461 969 случаев COVID-19. За последние сутки в стране выявили 14 721 случаев новой инфекции.