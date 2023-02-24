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Posted 24 февраля 2023, 16:12

Published 24 февраля 2023, 16:12

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попал под санкции США

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попал под санкции США

24 февраля 2023, 16:12
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Военная операция на Украине
Ему вменяют «мобилизацию россиян».

США ввели санкции против 48 глав регионов и девяти федеральных министров, сообщается на сайте Госдепартамента. Среди попавших под санкции — губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Причины включения глав регионов в санкционные списки также названы, ведь среди обязанностей глав регионов — «мобилизация россиян», указали в Госдепе. Также в списке попавших под санкции губернаторов — глава Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор НАО Юрий Бездудный, глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Калмыкии Бату Хасиков и другие.

Также под санкции попал Пермский научно-исследовательский технологический институт и ЗАО СКБ.

Кроме того, ограничительные меры коснулись 11 российских банков, а также импорта алюминия. Экспортные ограничения введены в отношении компании «МегаФон», инновационного центра «Сколково».

#Спецпроекты#Общество#Военная операция на Украине
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