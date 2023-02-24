Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попал под санкции США

Причины включения глав регионов в санкционные списки также названы, ведь среди обязанностей глав регионов — «мобилизация россиян», указали в Госдепе. Также в списке попавших под санкции губернаторов — глава Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор НАО Юрий Бездудный, глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Калмыкии Бату Хасиков и другие.