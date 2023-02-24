Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попал под санкции США

Posted 24 февраля 2023, 16:12
Published 24 февраля 2023, 16:12
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
США ввели санкции против 48 глав регионов и девяти федеральных министров, сообщается на сайте Госдепартамента. Среди попавших под санкции — губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Причины включения глав регионов в санкционные списки также названы, ведь среди обязанностей глав регионов — «мобилизация россиян», указали в Госдепе. Также в списке попавших под санкции губернаторов — глава Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор НАО Юрий Бездудный, глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Калмыкии Бату Хасиков и другие.
Также под санкции попал Пермский научно-исследовательский технологический институт и ЗАО СКБ.
Кроме того, ограничительные меры коснулись 11 российских банков, а также импорта алюминия. Экспортные ограничения введены в отношении компании «МегаФон», инновационного центра «Сколково».