На разработку проекта реконструкции пермского ДК Солдатова выделили 43 миллиона рублей

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры имени А.Г. Солдатова» ищет разработчика научно-проектной документации на капитальный ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования ДК имени Солдатова (Свердлова). ДК признан объектом культурного наследия регионального значения. За выполнение работ подрядчику готовы заплатить 43 млн рублей, следует из материалов на портале госзакупок. Электронный аукцион размещен в минувшую среду, 22 февраля.