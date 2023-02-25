На разработку проекта реконструкции пермского ДК Солдатова выделили 43 миллиона рублей

Posted 25 февраля 2023, 13:00
Published 25 февраля 2023, 13:00
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры имени А.Г. Солдатова» ищет разработчика научно-проектной документации на капитальный ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования ДК имени Солдатова (Свердлова). ДК признан объектом культурного наследия регионального значения. За выполнение работ подрядчику готовы заплатить 43 млн рублей, следует из материалов на портале госзакупок. Электронный аукцион размещен в минувшую среду, 22 февраля.
На разработку документации победителю аукциона выделят 550 дней с даты получения разрешения по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Получить разрешение исполнитель должен в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора. Работы делятся на три этапа:
Подрядчик должен привести строительные конструкции объекта в работоспособное техническое состояние, а также привести инженерные системы в соответствие с действующими нормативами и правилами. Итоги закупки планируется подвести 14 марта.