properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2023, 13:00

Published 25 февраля 2023, 13:00

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

На разработку проекта реконструкции пермского ДК Солдатова выделили 43 миллиона рублей

На разработку проекта реконструкции пермского ДК Солдатова выделили 43 миллиона рублей

25 февраля 2023, 13:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
Работы планируется выполнить за полтора года.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры имени А.Г. Солдатова» ищет разработчика научно-проектной документации на капитальный ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования ДК имени Солдатова (Свердлова). ДК признан объектом культурного наследия регионального значения. За выполнение работ подрядчику готовы заплатить 43 млн рублей, следует из материалов на портале госзакупок. Электронный аукцион размещен в минувшую среду, 22 февраля.

На разработку документации победителю аукциона выделят 550 дней с даты получения разрешения по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Получить разрешение исполнитель должен в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора. Работы делятся на три этапа:

  • предварительные работы, комплексные научные исследования, инженерные изыскания;
  • разработка научно-проектной документации на объект в двух стадиях — эскизный проект и проект, получение положительного заключения госэкспертизы;
  • создание рабочей проектной документации.

Подрядчик должен привести строительные конструкции объекта в работоспособное техническое состояние, а также привести инженерные системы в соответствие с действующими нормативами и правилами. Итоги закупки планируется подвести 14 марта.

#Общество#Госзакупки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика