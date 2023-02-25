Пермячка отсудила около 340 тысяч рублей за некачественный ремонт

1 сентября того же года заказчица направила в адрес компании претензию, которую последняя отказалась добровольно исполнять. Тогда она провела экспертизу качества выполненных работ и обратилась в суд. Экспертиза установила, что объем и стоимость выполненных работ не соответствуют объему сметных работ. Также качество ремонта не соответствует требованиям договора и нормативно-технической документации.