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Posted 25 февраля 2023, 05:30

Published 25 февраля 2023, 05:30

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермячка отсудила около 340 тысяч рублей за некачественный ремонт

Пермячка отсудила около 340 тысяч рублей за некачественный ремонт

25 февраля 2023, 05:30
Фото: 1MI.
Компания пыталась оспорить решение районного суда в краевом суде, однако ей это не удалось.

Жительница Перми отсудила более 330 тыс. рублей за некачественный ремонт. Пермский краевой суд оставил в силе решение Индустриального районного суда, который обязал ООО «Территория стиля» расторгнуть договор на выполнение ремонтно-отделочных работ, а также компенсировать женщине стоимость ремонтно-восстановительных работ, выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

10 июня 2021 года пермячка заключила договор на выполнение ремонтно-отделочных работ своей квартиры с ООО «Территория стиля». Ответчик был обязан сделать ремонт, используя материалы заказчика, в течение 75 календарных дней. Женщина своевременно оплатила работу подрядчику, перечислив более 313,1 тыс. рублей, однако исполнитель не уложился в срок.

1 сентября того же года заказчица направила в адрес компании претензию, которую последняя отказалась добровольно исполнять. Тогда она провела экспертизу качества выполненных работ и обратилась в суд. Экспертиза установила, что объем и стоимость выполненных работ не соответствуют объему сметных работ. Также качество ремонта не соответствует требованиям договора и нормативно-технической документации.

Как сообщают в пресс-службе Пермского краевого суда, в итоге требования о расторжении договора и взыскании расходов с компании «Территория стиля» признаны обоснованными. Суд обязал подрядчика взыскать в пользу истца:

  • стоимость ремонтно-восстановительных работ, необходимых для устранения недостатков ремонта, — около 219,5 тыс. рублей;
  • неустойку — 50 тыс. рублей;
  • компенсацию морального вреда — 10 тыс. рублей;
  • штраф — 60 тыс. рублей.
#Происшествия
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