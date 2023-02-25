Пермячка отсудила около 340 тысяч рублей за некачественный ремонт

Posted 25 февраля 2023, 05:30
Published 25 февраля 2023, 05:30
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Жительница Перми отсудила более 330 тыс. рублей за некачественный ремонт. Пермский краевой суд оставил в силе решение Индустриального районного суда, который обязал ООО «Территория стиля» расторгнуть договор на выполнение ремонтно-отделочных работ, а также компенсировать женщине стоимость ремонтно-восстановительных работ, выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.
10 июня 2021 года пермячка заключила договор на выполнение ремонтно-отделочных работ своей квартиры с ООО «Территория стиля». Ответчик был обязан сделать ремонт, используя материалы заказчика, в течение 75 календарных дней. Женщина своевременно оплатила работу подрядчику, перечислив более 313,1 тыс. рублей, однако исполнитель не уложился в срок.
1 сентября того же года заказчица направила в адрес компании претензию, которую последняя отказалась добровольно исполнять. Тогда она провела экспертизу качества выполненных работ и обратилась в суд. Экспертиза установила, что объем и стоимость выполненных работ не соответствуют объему сметных работ. Также качество ремонта не соответствует требованиям договора и нормативно-технической документации.
Как сообщают в пресс-службе Пермского краевого суда, в итоге требования о расторжении договора и взыскании расходов с компании «Территория стиля» признаны обоснованными. Суд обязал подрядчика взыскать в пользу истца: