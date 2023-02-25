Снегопады и умеренный мороз. Стало известно, какой будет погода в Прикамье в эти выходные

Эти выходные, 25 и 26 февраля, в Пермском крае начнутся с умеренных морозов, однако в воскресенье в регионе потеплеет. На погоду окажет влияние антициклон с центром над южными районами Казахстана, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».