Снегопады и умеренный мороз. Стало известно, какой будет погода в Прикамье в эти выходные

Posted 25 февраля 2023, 03:40
Published 25 февраля 2023, 03:40
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Эти выходные, 25 и 26 февраля, в Пермском крае начнутся с умеренных морозов, однако в воскресенье в регионе потеплеет. На погоду окажет влияние антициклон с центром над южными районами Казахстана, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».
Сегодня, 25 февраля, в Прикамье ночью ожидается -13…-18°, при прояснениях до -25°, днем -11…-6°. Ветер юго-западный 2–7 м/с, по югу порывы достигнут 12 м/с. В краевой столице ночью прогнозируется -14…-16°, днем -11…-6°.
В воскресенье, 26 февраля, будет облачно, пройдет небольшой снег, в южных территориях — метель. Температура воздуха ночью составит -7…-12°, днем -6…-1°. Ветер южный 2–7 м/с, в южных районах порывы до 12 м/с. В Перми прогнозируется снегопад. Ночью в краевой столице похолодает до -8…-10°, днем ожидается -4…-2°.