В Красновишерском округе простились с убитым на спецоперации молодым военнослужащим

В минувшую среду, 22 февраля, в деревне Антипина простились с убитым во время спецоперации местным жителем Романом Антипиным. Известно, что молодой человек учился в Паршаковской школе до 5 класса, а затем был переведен в Усть-Язьвинскую школу. Как сообщили в пресс-службе администрации Красновишерского городского округа, Антипин был спокойным, физически развитым и общительным человеком.