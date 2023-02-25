В Красновишерском округе простились с убитым на спецоперации молодым военнослужащим

Posted 25 февраля 2023, 04:29
Published 25 февраля 2023, 04:29
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В минувшую среду, 22 февраля, в деревне Антипина простились с убитым во время спецоперации местным жителем Романом Антипиным. Известно, что молодой человек учился в Паршаковской школе до 5 класса, а затем был переведен в Усть-Язьвинскую школу. Как сообщили в пресс-службе администрации Красновишерского городского округа, Антипин был спокойным, физически развитым и общительным человеком.
СВО началась год назад, 24 февраля 2022 года, и длится до сих пор. Сроки ее завершения неизвестны. О погибших военнослужащих сообщают администрации округов и районов, а также учебных заведений или родственники.