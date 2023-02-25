В «МегаФоне» прокомментировали попадание в список экспортных ограничений США

При этом в «МегаФоне» подчеркивают, что наличие компании в списке ограничений может сказаться на необходимости получать дополнительные лицензии от Минторга США в случае, если оператор решит импортировать что-либо из этой страны. Ранее «Новые известия» сообщали, что США ввели санкции и ограничения против 48 российских губернаторов и девяти федеральных министерств, а также ряда российских банков и компании «МегаФон».