В «МегаФоне» прокомментировали попадание в список экспортных ограничений США

Posted 25 февраля 2023, 03:00
Published 25 февраля 2023, 03:00
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В ПАО «МегаФон» рассматривают возможности оспаривания решения о включении компании в список экспортных ограничений от министерства торговли США.
«Нам искренне непонятны мотивы и причины включения компании в список экспортных ограничений от министерства торговли США. С учетом категории ограничений, в которую попала наша компания, мы не видим никаких прямых последствий для наших абонентов и клиентов, поскольку мы не занимаемся экспортными продажами. Действие этого ограничения на телеком-услуги, включая роуминговые, не распространяется», — сообщили в пресс-службе оператора.
При этом в «МегаФоне» подчеркивают, что наличие компании в списке ограничений может сказаться на необходимости получать дополнительные лицензии от Минторга США в случае, если оператор решит импортировать что-либо из этой страны. Ранее «Новые известия» сообщали, что США ввели санкции и ограничения против 48 российских губернаторов и девяти федеральных министерств, а также ряда российских банков и компании «МегаФон».