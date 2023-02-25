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Posted 25 февраля 2023, 03:00

Published 25 февраля 2023, 03:00

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В «МегаФоне» прокомментировали попадание в список экспортных ограничений США

В «МегаФоне» прокомментировали попадание в список экспортных ограничений США

25 февраля 2023, 03:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Военная операция на Украине
О включении компании в соответствующий перечень организаций стало известно на этой неделе.

В ПАО «МегаФон» рассматривают возможности оспаривания решения о включении компании в список экспортных ограничений от министерства торговли США.

«Нам искренне непонятны мотивы и причины включения компании в список экспортных ограничений от министерства торговли США. С учетом категории ограничений, в которую попала наша компания, мы не видим никаких прямых последствий для наших абонентов и клиентов, поскольку мы не занимаемся экспортными продажами. Действие этого ограничения на телеком-услуги, включая роуминговые, не распространяется», — сообщили в пресс-службе оператора.

При этом в «МегаФоне» подчеркивают, что наличие компании в списке ограничений может сказаться на необходимости получать дополнительные лицензии от Минторга США в случае, если оператор решит импортировать что-либо из этой страны. Ранее «Новые известия» сообщали, что США ввели санкции и ограничения против 48 российских губернаторов и девяти федеральных министерств, а также ряда российских банков и компании «МегаФон».

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#Общество#Военная операция на Украине
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