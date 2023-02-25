Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу Минстроя Прикамья на законность стройки на Горького, 86

Судебные разбирательства по дому на ул. Максима Горького, 86 начались в середине декабря 2021 года. В октябре прошлого года ООО «Специализированный застройщик «Горького, 86» решило снизить высотность здания с 18 до 14 этажей, хотя на тот момент работы велись на уровне 16 этажа. Первоначально компания должна была построить девятиэтажку, тогда Минстрой Пермского края потребовал отменить разрешение на строительство здания. Региональная прокуратура посчитала, что возведение дома проходит по закону, после этого министерство стало судиться с застройщиком и дошло до Верховного Суда РФ. В январе текущего года девелопер отсудил у краевого Минстроя 130 тыс. рублей судебных расходов.