Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу Минстроя Прикамья на законность стройки на Горького, 86

Posted 25 февраля 2023, 07:19
Published 25 февраля 2023, 07:19
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Верховный суд РФ отказал министерству строительства Пермского края и департаменту градостроительства и архитектуры администрации Перми в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Ведомства оспаривали законность строительства 16-этажного дома по ул. Максима Горького, 86 в Перми, кассационные жалобы поступили 30 декабря.
В опубликованном в картотеке арбитражных дел определении от вторника, 21 февраля, говорится, что доводы истцов не подтверждают наличие оснований для рассмотрения дела в Верховном суде. Судебные акты нижестоящих инстанций пересматривать не будут, так как нельзя сделать вывод, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального или процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.
Судебные разбирательства по дому на ул. Максима Горького, 86 начались в середине декабря 2021 года. В октябре прошлого года ООО «Специализированный застройщик «Горького, 86» решило снизить высотность здания с 18 до 14 этажей, хотя на тот момент работы велись на уровне 16 этажа. Первоначально компания должна была построить девятиэтажку, тогда Минстрой Пермского края потребовал отменить разрешение на строительство здания. Региональная прокуратура посчитала, что возведение дома проходит по закону, после этого министерство стало судиться с застройщиком и дошло до Верховного Суда РФ. В январе текущего года девелопер отсудил у краевого Минстроя 130 тыс. рублей судебных расходов.