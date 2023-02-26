Блинопеки в Пермском крае получают гораздо меньше, чем в Москве, Твери или Вологде

За 2022 год в России было открыто около 5 тысяч вакансий для специалистов, в обязанности которых входит жарка блинов. Чаще всего их искали работодатели Москвы (17% вакансий), Московской области (7%), Ленинградской области (6%), Краснодарского края (5%) и Архангельской области (4%). Средняя предлагаемая зарплата составила 42,9 тыс. рублей, но уровень заметно отличается в зависимости от региона.