Блинопеки в Пермском крае получают гораздо меньше, чем в Москве, Твери или Вологде

Posted 26 февраля 2023, 04:35
Published 26 февраля 2023, 04:35
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
За 2022 год в России было открыто около 5 тысяч вакансий для специалистов, в обязанности которых входит жарка блинов. Чаще всего их искали работодатели Москвы (17% вакансий), Московской области (7%), Ленинградской области (6%), Краснодарского края (5%) и Архангельской области (4%). Средняя предлагаемая зарплата составила 42,9 тыс. рублей, но уровень заметно отличается в зависимости от региона.
На первом месте по размеру зарплат в вакансиях специалистов по жарке блинов ожидаемо оказалась Москва – в среднем работодатели здесь предлагают 58,8 тыс. рублей. На втором месте по уровню зарплат блинопеков - Тверская область (50,4 тыс. рублей), на третьем - Вологодская область (49,5 тыс. рублей).
В пятерку регионов с самыми высокими зарплатами специалистов по блинам вошли Новгородская область и Смоленская область (по 49,1 тыс. рублей). Наиболее скромную зарплату блинопекам предлагают в Республике Башкортостан – всего 24,6 тыс. рублей.
В Пермском крае специалистам по жарке блинов предлагают в среднем 27,3 тыс. рублей в месяц.
В Пермском крае в 2022 году было открыто около 70 вакансий для блинопеков. Среди требований, которые работодатели выставляют специалистам по жарке блинов, можно выделить опыт работы, наличие санитарной книжки или готовность ее оформить, умение работать с блинницами и другой кухонной техников, а также знание интересных рецептур.