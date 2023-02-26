Провожаем зиму. Где сегодня в Перми сожгут чучело Масленицы?

Сегодня, 26 февраля, в ледовом городке на эспаланаде в центре Перми будут угощать блинами, развлекать песням и танцами. Народные гуляния "Широкая масленица" начнутся в 12 часов, закончатся в 20 часов. Организаторы обещают сожжение чучела Масленицы. Кроме того, на эспланаде работает ярмарка, приуроченная к Масленице. Она будет открыта с 11:00 до 19:00 до 26 февраля. На ярмарке представлена продукция местных фермеров и производителей. На протяжении всех дней на ярмарке будет работать тематическая фотозона.