Провожаем зиму. Где сегодня в Перми сожгут чучело Масленицы?

Posted 26 февраля 2023, 04:08
Published 26 февраля 2023, 04:08
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня, 26 февраля, в ледовом городке на эспаланаде в центре Перми будут угощать блинами, развлекать песням и танцами. Народные гуляния "Широкая масленица" начнутся в 12 часов, закончатся в 20 часов. Организаторы обещают сожжение чучела Масленицы. Кроме того, на эспланаде работает ярмарка, приуроченная к Масленице. Она будет открыта с 11:00 до 19:00 до 26 февраля. На ярмарке представлена продукция местных фермеров и производителей. На протяжении всех дней на ярмарке будет работать тематическая фотозона.
В Парке Горького, помимо традиционных масленичных забав, пройдет парад "чудо-саней" и конкурс "Лучший блинопек-2023".
Программа празднования Масленицы в парке Горького:
12.00 – 12.30 Регистрация участников конкурса «Чудо-сани»
12.00 Открытие праздника «Всё коту Масленица»
13.00 Парад «Чудо-саней»
13.30 Масленичное шоу Лунеговых. Фокусы, жонглирование, интерактивы
14.00 Награждение победителей конкурса «Чудо-сани»
14.00 Концерт-сказка «Емелина Весна»
15.00 Конкурс «Лучший блинопёк-2023»
15.15-16.30 Покорение масленичного столба на главной площади
15.30 Награждение лучших блинопёков и первых покорителей столба
15.45 Поднятие гири. Состязание силачей
16.30 Файер – шоу
16.45 Праздничное шествие по парку с Масленицей
17.00 Сжигание чучела Масленицы
Масленица в Хохловке начнется в 11.00. У Богородицкой церкви разместится площадка детской Масленицы с играми и занятиями: снежки и подкопы в снегу, подвижные народные игры, катание на санках-«кобылках». Дети смогут украсить чучело Масленицы лоскутами ткани и лентами. На торжке можно будет вспомнить, как отмечали этот праздник в СССР и посмотреть театрализованное представление «Проводы русской зимы». Рядом с избой Васильевой гости смогут встретить весну и проводить Масленицу согласно народным традициям.
Впервые спустя много лет колокола вновь зазвучат на отреставрированной звоннице – памятнике деревянного зодчества. Сжигание чучел состоится в 13.00, 15. 00 и 17.00.
Вход на мероприятия в «Хохловке» платный. Касса музея работает до 16.30.