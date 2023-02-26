С марта жители присоединенных территорий начнут получать пенсии и пособия

Posted 26 февраля 2023, 08:16
Published 26 февраля 2023, 08:16
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Постоянно проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе те кто выехал в Россию, начнут получать пенсии с 1 марта 2023 года в соответствии с законодательством РФ. Если им уже выплачивается пенсия, граждане могут обратиться за перерасчетом ее размера по российским законам. Если после перерасчета размер пенсии окажется меньше, чем раньше, пенсионеру будет установлена соответствующая доплата.
Пенсия будет назначена с 1 марта 2023 года, даже если заявление на ее получение будет подано позже – вплоть до 29 февраля 2024 года. Определены особенности ведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц. Работодателей из новых регионов не будут штрафовать в 2023 году за нарушения порядка и сроков представления в Социальный Фонд России сведений для индивидуального (персонифицированного) учета.
На новые регионы распространены и другие действующие в России меры социальной поддержки. Например, нуждающимся семьям с детьми на присоединённых территориях станут начислять универсальное ежемесячное пособие.