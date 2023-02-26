С марта жители присоединенных территорий начнут получать пенсии и пособия

Постоянно проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе те кто выехал в Россию, начнут получать пенсии с 1 марта 2023 года в соответствии с законодательством РФ. Если им уже выплачивается пенсия, граждане могут обратиться за перерасчетом ее размера по российским законам. Если после перерасчета размер пенсии окажется меньше, чем раньше, пенсионеру будет установлена соответствующая доплата.