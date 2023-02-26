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Posted 26 февраля 2023, 11:04

Published 26 февраля 2023, 11:04

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В пермской деревне Большой Моси на пожаре погиб человек

В пермской деревне Большой Моси на пожаре погиб человек

26 февраля 2023, 11:04
Фото: 1MediaInvest.
В деревне многодетных - Большой Моси - 25 февраля на пожаре погиб человек.

Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю 25 февраля выезжали на пожар в Пермском муниципальном округе

Сообщение о пожаре в жилом доме, который расположен в Большой Моси, поступило 25 февраля в 13 часов 40 минут.

К месту возникновения пожара выехали силы и средства 5 пожарно-спасательной части, 8 специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров 10 пожарно-спасательного отряда (Пермь) Главного управления МЧС России по Пермскому краю и 133 пожарной части (Кондратово) 6 отряда противопожарной службы Пермского края.

Всего в тушении пожара были задействованы 23 человека личного состава и 5 единиц техники.

Время локализации пожара и ликвидации горения в 15 часов 02 минуты.

На пожаре обнаружен погибший.

Приблизительная площадь пожара составила 20 квадратных метров. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причина пожара устанавливаются.

Большая Мось считается деревней многодетных из Перми, там выдавали первые земельные участки многодетным семьям.

#Общество#Мчс пермского края#Пожар#Погиб на пожаре
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