В пермской деревне Большой Моси на пожаре погиб человек

Posted 26 февраля 2023, 11:04
Published 26 февраля 2023, 11:04
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю 25 февраля выезжали на пожар в Пермском муниципальном округе
Сообщение о пожаре в жилом доме, который расположен в Большой Моси, поступило 25 февраля в 13 часов 40 минут.
К месту возникновения пожара выехали силы и средства 5 пожарно-спасательной части, 8 специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров 10 пожарно-спасательного отряда (Пермь) Главного управления МЧС России по Пермскому краю и 133 пожарной части (Кондратово) 6 отряда противопожарной службы Пермского края.
Всего в тушении пожара были задействованы 23 человека личного состава и 5 единиц техники.
Время локализации пожара и ликвидации горения в 15 часов 02 минуты.
На пожаре обнаружен погибший.
Приблизительная площадь пожара составила 20 квадратных метров. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причина пожара устанавливаются.
Большая Мось считается деревней многодетных из Перми, там выдавали первые земельные участки многодетным семьям.