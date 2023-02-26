В России за сутки умерли от коронавируса 34 человека, в Пермском крае - 3

В России за сутки от коронавируса выздоровело 11 208 человек. По состоянию на 25 февраля 2023 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 775 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,4%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 27 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах РФ. Выздоровело за сутки 11 208 человек, или на 11,2% меньше в сравнении с 24 февраля 2023 года.