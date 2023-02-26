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Posted 26 февраля 2023, 12:03

Published 26 февраля 2023, 12:03

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В России за сутки умерли от коронавируса 34 человека, в Пермском крае - 3

В России за сутки умерли от коронавируса 34 человека, в Пермском крае - 3

26 февраля 2023, 12:03
Фото: 1MediaInvest.
Сюжет
Коронавирус в Перми
По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", в Прикамье от ковида за последние сутки умерли 3 человека.

В России за сутки от коронавируса выздоровело 11 208 человек. По состоянию на 25 февраля 2023 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 775 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,4%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 27 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах РФ. Выздоровело за сутки 11 208 человек, или на 11,2% меньше в сравнении с 24 февраля 2023 года.

Выявлен 11 071 новый случай. Умерло за сутки 34 человека.

В Пермском крае госпитализированы за последние сутки 23 человека, выявлено 73 новых случаев ковида, выздоровели 104 человека, умерли трое.

#Общество#Коронавирус в Перми#Ковид
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