В России за сутки умерли от коронавируса 34 человека, в Пермском крае - 3

Posted 26 февраля 2023, 12:03
Published 26 февраля 2023, 12:03
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В России за сутки от коронавируса выздоровело 11 208 человек. По состоянию на 25 февраля 2023 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 775 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,4%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 27 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах РФ. Выздоровело за сутки 11 208 человек, или на 11,2% меньше в сравнении с 24 февраля 2023 года.
Выявлен 11 071 новый случай. Умерло за сутки 34 человека.
В Пермском крае госпитализированы за последние сутки 23 человека, выявлено 73 новых случаев ковида, выздоровели 104 человека, умерли трое.