Весна идет, весне дорогу! В Пермском крае ожидается потепление

Днем интенсивность осадков уменьшится, ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег (по югу — с дождем). Температура воздуха ночью от -6 до -1 ºС (в Перми — около -2 ºС), а днем от -1 до +3 ºС (в Перми — около +1 ºС).