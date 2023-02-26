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Posted 26 февраля 2023, 06:49

Published 26 февраля 2023, 06:49

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Весна идет, весне дорогу! В Пермском крае ожидается потепление

Весна идет, весне дорогу! В Пермском крае ожидается потепление

26 февраля 2023, 06:49
Фото: 1MediaInvest.
Уже 26 февраля пермяков ждет потепление. Ожидается -3 градуса, мягкий снег. Вечером не похолодает, а наоборот, потеплеет до -2 градусов. Потепление усилится в понедельник.

Как сообщает Пермский гидрометцентр, в понедельник, 27 февраля, будет также тепло и снежно. Ночью ожидаются самые обильные снегопады, до 5–12 миллиметров осадков за 12 часов (в Перми — 5–6 миллиметров).

Днем интенсивность осадков уменьшится, ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег (по югу — с дождем). Температура воздуха ночью от -6 до -1 ºС (в Перми — около -2 ºС), а днем от -1 до +3 ºС (в Перми — около +1 ºС).

Во вторник, 28 февраля, ночью пройдет небольшой снег, станет ясно, температура воздуха понизится до -9 -4 ºС (в Перми — до -5 ºС). Небольшой снег ожидается вечером, температура воздуха составит от -6 до -2 ºС (в Перми — около -3 ºС).

В начале марта в Перми будет на два — четыре градуса холоднее обычного.

#Общество#Погода#Погода в перми#Температура воздуха
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