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Posted 27 февраля 2023, 13:59

Published 27 февраля 2023, 13:59

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Из-за спора о квартире осужденного бизнесмена Владимира Нелюбина оставили банкротом

Из-за спора о квартире осужденного бизнесмена Владимира Нелюбина оставили банкротом

27 февраля 2023, 13:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Банкротство
Один из кредиторов бывшего совладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина пытается доказать, что должник незаконно подарил жене недвижимость.

Арбитражный суд Ростовской области вновь отклонил ходатайтво финансового управляющего экс-депутата пермского заксобрания Владимира Нелюбина о завершении процедуры реализации имущества. Банкротство бывшего совладельца «Экопромбанка» продлили еще на месяц, до 20 марта.

Суд счел это необходимым из-за требований одного из конкурсных кредиторов Михаила Потапова. В оспаривании сделок дарения Венере Нелюбиной недвижимости в поселке «Лукоморье» в Полазненском лесничестве и квартир с земельными участками в Перми он дошел до кассационной инстанции, следующее заседание назначено в арбитражном суде Северо-Кавказского округа на 29 марта. Исходя из этого, суд первой инстанции может в марте вновь продлить процедуру реализации имущества.

Михаил Потапов в октябре 2021 года он получил права требования к Нелюбину, ранее принадлежащие бывшему председателю наблюдательного совета АО АКБ «Экопромбанк» Сергею Макарову. Требования Потапова составляет 14,01% от общего размера требований кредиторов и находятся в третьей очереди.

Одновременно с тем, Ростовский областной суд опубликовал апелляционное постановление, которым удовлетворил представление прокуратуры о необоснованности решения Железнодорожного райсуда об условно-досрочном освобождении Нелюбина. Надзорный орган основывался на том, что в первой инстанции не были учтены все обстоятельства, а именно, что осужденный за хищения бывший совладелец «Экопромбанка» имеет непогашенный исполнительный лист на сумму 200 млн рублей. До настоящего времени Нелюбин выплатил около 17,9 рублей.

Защита экс-банкира указывала, Нелюбин использует все доступные возможности для возмещения причиненного банку вреда.

В решении суда первой инстанции при рассмотрении прошения об УДО указывается, что Нелюбин отбыл более половины срока наказания, предпринимает меры для возмещения вреда, трудоустроен, содержится в облегченных условиях, ведет себя безукоризненно, вину по приговору признал частично, поощрялся администрацией исправительного учреждения, взысканий не имеет. Кроме того, поддерживает отношения с родственниками, по освобождении может быть трудоустроен, согласно заключению психолога, возможно его представление к условно-досрочному освобождению.

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#Общество#Банкротство#Экопромбанк#Нелюбин
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