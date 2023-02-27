Из-за спора о квартире осужденного бизнесмена Владимира Нелюбина оставили банкротом

Одновременно с тем, Ростовский областной суд опубликовал апелляционное постановление, которым удовлетворил представление прокуратуры о необоснованности решения Железнодорожного райсуда об условно-досрочном освобождении Нелюбина. Надзорный орган основывался на том, что в первой инстанции не были учтены все обстоятельства, а именно, что осужденный за хищения бывший совладелец «Экопромбанка» имеет непогашенный исполнительный лист на сумму 200 млн рублей. До настоящего времени Нелюбин выплатил около 17,9 рублей.