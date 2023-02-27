Мужчина бежал из колонии в Кунгуре и был задержан в Берёзовке

В июле 2022 года осужденного перевели в колонию-поселение при исправительном учреждении под Кунгуром. Там его ознакомили с правилами внутреннего распорядка и рассказали об уголовной ответственности за побег из мест лишения свободы. Однако спустя месяц мужчина перелез через забор на территории пилорамы и уехал на попутном транспорте в село Березовка. Там он находился до октября, пока его задержали сотрудники ФСИН.