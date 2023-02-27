Мужчина бежал из колонии в Кунгуре и был задержан в Берёзовке

Posted 27 февраля 2023, 07:36
Published 27 февраля 2023, 07:36
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Из колонии в Кунгуре бежал мужчина и несколько месяцев скрывался в селе Берёзовка. После задержания Пермский краевой суд вынес осуждённому новый приговор, сообщает пресс-служба суда.
В июле 2022 года осужденного перевели в колонию-поселение при исправительном учреждении под Кунгуром. Там его ознакомили с правилами внутреннего распорядка и рассказали об уголовной ответственности за побег из мест лишения свободы. Однако спустя месяц мужчина перелез через забор на территории пилорамы и уехал на попутном транспорте в село Березовка. Там он находился до октября, пока его задержали сотрудники ФСИН.
На момент постановки приговора неотбытая часть наказания составляла менее пяти месяцев. Мужчина полностью признал свою вину и подал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Кунгурский городской суд признал беглеца виновным в побеге и назначил наказание в виде лишения свободы на полтора года. Приговором суда к назначенному наказанию также была частично присоединена неотбытая часть наказания. Окончательное наказание составило 1 год 8 месяцев исправительной колонии строгого режима.
Осужденный подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд с просьбой отменить приговор. Он указал, что не совершал побег, а его вывезли против его воли с территории колонии другими осужденными из-за конфликта. Однако 16 февраля этого года краевой суд, рассмотрев апелляцию, оставил жалобу без удовлетворения, а приговор Кунгурского суда — без изменения.