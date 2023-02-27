Пермские дилеры «Москвича» могут начать продажи уже 1 марта

АО «Московский автомобильный завод «Москвич» было основано на базе завода «Рено Россия», перешедшего в собственность правительства Москвы после того, как французская компания Renault ушла с российского рынка. В ноябре 2022 года на новом предприятии было запущено производство. Сейчас завод выпускает два кроссовера на базе китайского Jac — «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е».