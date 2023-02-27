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Posted 27 февраля 2023, 10:44

Published 27 февраля 2023, 10:44

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермские дилеры «Москвича» могут начать продажи уже 1 марта

27 февраля 2023, 10:44
В Перми продажу возрождённой марки будут вести три компании.

Все пермские дилеры «Москвича» вчера, 26 февраля, получили автомобили, однако их продажу осуществлять пока не могут — сначала московский автомобильный завод «Москвич» должен провести аудит автоцентров. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Аудит запланирован на 28 февраля. Если автопроизводитель даст положительное заключение — с 1 марта салоны официально начнут работать. В Перми в январе дилерами стали «Сатурн-Р-Авто» и «Сильвер Моторс» и VERRA.

АО «Московский автомобильный завод «Москвич» было основано на базе завода «Рено Россия», перешедшего в собственность правительства Москвы после того, как французская компания Renault ушла с российского рынка. В ноябре 2022 года на новом предприятии было запущено производство. Сейчас завод выпускает два кроссовера на базе китайского Jac — «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е».

Городской кроссовер «Москвич-3» будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей, сообщала пресс-служба бренда. Модель появится в пяти цветах.

#Авто#Автомобили
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