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Posted 27 февраля 2023, 14:30

Published 27 февраля 2023, 14:30

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Роспотребнадзор проверил сообщения о неприятном запахе в Перми

Роспотребнадзор проверил сообщения о неприятном запахе в Перми

27 февраля 2023, 14:30
Фото: 1MI.
Специалисты ведомства не нашли превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Сегодня, 27 февраля, в 14:20 из Единой дежурно-диспетчерской службы в Роспотребнадзор поступила информация о жалобах жителей Индустриального района на присутствие в атмосферном воздухе запаха газа, сообщили в ведомстве.

Специалисты выехали для исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ (метан, пропан, бутан, метилмеркаптан) на территории жилой застройки. Замеры проводились в двух точках: на ул. Встречной и ул. Мира.

По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено.

#Общество
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