Роспотребнадзор проверил сообщения о неприятном запахе в Перми

Posted 27 февраля 2023, 14:30
Published 27 февраля 2023, 14:30
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня, 27 февраля, в 14:20 из Единой дежурно-диспетчерской службы в Роспотребнадзор поступила информация о жалобах жителей Индустриального района на присутствие в атмосферном воздухе запаха газа, сообщили в ведомстве.
Специалисты выехали для исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ (метан, пропан, бутан, метилмеркаптан) на территории жилой застройки. Замеры проводились в двух точках: на ул. Встречной и ул. Мира.
По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено.