Центробанк рекомендует снизить или отменить комиссии за операции по счетам участников СВО из Прикамья

По словам управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю Алексея Моночкова, военнослужащий сможет в доступной для него форме или через представителя заявить о своем праве на льготу. Участники СВО смогут определить своих родных, на которых будут распространяться сниженные комиссии при операциях со счетами. Также Центробанк рекомендовал банкам подробно рассказывать военнослужащим и членам их семей о том, как бесплатно или с наименьшими процентами снять наличные или перевести деньги из банка в банк, к примеру, через Систему быстрых платежей.