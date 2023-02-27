Центробанк рекомендует снизить или отменить комиссии за операции по счетам участников СВО из Прикамья

Posted 27 февраля 2023, 11:46
Published 27 февраля 2023, 11:46
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Банк России рекомендует кредитным организациям снизить или отменить комиссии за операции по счетам участников спецоперации. Эта мера поддержки касается комиссий за переводы со счетов мобилизованного или другого участника СВО членам его семьи и комиссий за снятие наличных со счетов.
По словам управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю Алексея Моночкова, военнослужащий сможет в доступной для него форме или через представителя заявить о своем праве на льготу. Участники СВО смогут определить своих родных, на которых будут распространяться сниженные комиссии при операциях со счетами. Также Центробанк рекомендовал банкам подробно рассказывать военнослужащим и членам их семей о том, как бесплатно или с наименьшими процентами снять наличные или перевести деньги из банка в банк, к примеру, через Систему быстрых платежей.