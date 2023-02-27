В МЧС предупреждают о сильном снегопаде и ветре в Пермском крае

В Пермском крае сегодня и завтра, 27 и 28 февраля, прогнозируется ухудшение погоды. По северу и востоку региона в отдельных районах пройдет сильный снег, местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Из-за погодных условий возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также увеличение числа ДТП и пробки на дорогах. С крыш домов может сойти снег и лед, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.