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Posted 27 февраля 2023, 11:08

Published 27 февраля 2023, 11:08

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В МЧС предупреждают о сильном снегопаде и ветре в Пермском крае

В МЧС предупреждают о сильном снегопаде и ветре в Пермском крае

27 февраля 2023, 11:08
Фото: 1MI.
Жителям региона рекомендуется быть бдительными и осторожными.

В Пермском крае сегодня и завтра, 27 и 28 февраля, прогнозируется ухудшение погоды. По северу и востоку региона в отдельных районах пройдет сильный снег, местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Из-за погодных условий возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также увеличение числа ДТП и пробки на дорогах. С крыш домов может сойти снег и лед, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Спасатели просят жителей региона быть внимательными и осторожными. Избегайте нахождения рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередач. Если на сетях электроснабжения произошла авария, то обесточьте все электроприборы. Водителям рекомендуется не превышать скорость и избегать резких маневров, а пешеходам — с осторожностью переходить проезжую часть.

Об инцидентах всегда можно сообщить в экстренные службы по номерам 01, 101 и 112.

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#Регион#Мчс пермского края
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