В Орде пройдет панихида по убитому во время СВО жителю села

Согласно ст. 359 УК РФ, оказание военных услуг частными компаниями (наемничество) в России запрещено законом. СВО началась 24 февраля минувшего года, сроки ее завершения не оглашаются. На фоне спецоперации в России прошла частичная мобилизация населения, в ходе которой для прохождения военной подготовки было призвано более 300 тыс. человек.