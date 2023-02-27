В Орде пройдет панихида по убитому во время СВО жителю села

Posted 27 февраля 2023, 10:00
Published 27 февраля 2023, 10:00
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Во время спецоперации, 3 февраля, погиб 29-летний военнослужащий Эдуард Грязных из Орды. В ноябре прошлого года он вступил в ЧВК «Вагнер». Завтра, 28 февраля, в 12:00 в Ординском доме культуры состоится гражданская панихида, сообщают в пресс-службе администрации муниципального округа.
Согласно ст. 359 УК РФ, оказание военных услуг частными компаниями (наемничество) в России запрещено законом. СВО началась 24 февраля минувшего года, сроки ее завершения не оглашаются. На фоне спецоперации в России прошла частичная мобилизация населения, в ходе которой для прохождения военной подготовки было призвано более 300 тыс. человек.