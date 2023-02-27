В Перми проведут испытания индийской вакцины от менингококковой инфекции

Posted 27 февраля 2023, 12:37
Published 27 февраля 2023, 12:37
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермский государственный медицинский университет имени Вагнера проведет исследование вакцины для профилактики менингококковой инфекции. Особенностью вакцины станет наличие дополнительного серотипа Х, сообщает chitaitext.ru со ссылкой на «Медицинский вестник».
Вакцину разработала индийская компания Serum Institute, разрешение проведение исследования выдал Минздрав 21 февраля. Планируется провести третью фазу клинического исследований, в которой оценят безопасность и эффективность препарата при внутримышечном введении. В исследовании должны принять участие 80 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты будут известны в начале 2024 года.