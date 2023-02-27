В Перми проведут испытания индийской вакцины от менингококковой инфекции

Вакцину разработала индийская компания Serum Institute, разрешение проведение исследования выдал Минздрав 21 февраля. Планируется провести третью фазу клинического исследований, в которой оценят безопасность и эффективность препарата при внутримышечном введении. В исследовании должны принять участие 80 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты будут известны в начале 2024 года.